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22 июля 2020 года 14:33
Индекс Мосбиржи к концу недели сформируется в диапазоне 2770-2840 пунктов - БКС
Индекс Мосбиржи к концу недели сформируется в диапазоне 2770-2840 пунктов, отмечается в комментарии инвестиционного стратега "БКС Премьер" Александра Бахтина. "Российский рынок акций в середине недели удерживает позиции выше 2800 пунктов по индексу Мосбиржи. Мини-ралли в сырьевых активах приободрило покупателей, однако важно отметить, что оно опирается не столько на фундаментальный позитив, которого пока откровенно немного, сколько на дискретное ослабление американской валюты", - отмечает Бахтин. Индекс доллара США (DXY) с начала недели потерял больше 1 пункта и в настоящее время формируется вблизи отметки 95. Одним из факторов, который оказал давление на доллар, по мнению эксперта "БКС Премьер", стало резкое укрепление единой европейской валюты - пара евро/доллар взлетела выше уровня 1,1500 после новостей о плане восстановления ЕС на 750 млрд евро. "При этом в новостном фоне в эти дни отсутствует явный негатив как в плоскости отношений США и Китая, так и на вирусном "фронте", - указывает Бахтин. - Больше того, рыночный оптимизм был поддержан потоком новостей об успешных испытаниях вакцины против COVID-19. Отчетности компаний на рынке США между тем выходят в среднем чуть лучше рыночных ожиданий (что, впрочем, не отменяет прогноза худших квартальных результатов с 2008 года), а президент США Дональд Трамп, по словам главы американского Минфина Стивена Мнучина, намерен изыскать дополнительный $1 трлн для поддержки национальной экономики". По мнению аналитика, в ближайшее время мы будем наблюдать затухание повышательного импульса в рисковых активах. В текущих условиях, когда активный рост заболеваемости коронавирусом в мире продолжается, а тлеющая напряженность между США и КНР может в проявить себя в любой момент, у многих инвесторов возникает желание зафиксировать прибыль. Также ожидается возвращение американской валюты к усилению своих позиций, что в свою очередь способно оказать тормозящее воздействие на котировки сырьевых товаров и активов EM. Локально на настроения инвесторов до конца недели может повлиять статистика - августовский индекс потребительского климата Германии (Gfk), недельные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице в США, а также первые PMIs в производстве и секторе услуг Германии, еврозоны, США за июль.
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