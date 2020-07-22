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22 июля 2020 года 14:55
Атон снизил рейтинг ADS HeadHunter до "нейтрально" после переоценки сектора
(добавлены текст после 3-го абзаца и таблица) Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний IT-сектора РФ, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании Виктора Дима и Анны Бежанишвили. По итогам переоценки рейтинг американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter Group (SPB: HHR) был понижен с "выше рынка" до "нейтрально". Рейтинг "выше рынка" глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) и акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) был подтвержден. "Мы сохраняем позитивный взгляд на интернет- и медиа-сектор, несмотря на негативный эффект от пандемии в краткосрочной перспективе. На рынке онлайн-рекламы сохраняются хорошие перспективы, несмотря на сильное замедление роста в ближайшее время. Ключевое следствие пандемии - более глубокая цифровизация и ускоренный переход пользователей в "цифру". Мобильные сервисы, услуги доставки, социальные услуги в интернете, онлайн-медиа и игры - главные бенефициары кризиса, основным итогом которого станет ускорение роста ключевых вертикалей в долгосрочной перспективе, что, как мы считаем, оправдывает рост премий в акциях интернет-компаний (против мировых аналогов), пусть даже с исторической точки зрения мультипликаторы выглядят завышенными", - говорится в обзоре. Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в долларах США): Прогнозная цена Яндекс - 62,0 (текущая цена - 56,0), рекомендация - выше рынка; Прогнозная цена Mail.ru (для GDR) - 31,0 (текущая цена - 26,2), рекомендация - выше рынка; Прогнозная цена HeadHunter (для ADS) - 22,0 (текущая цена - 19,7), рекомендация - нейтрально.
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Компании упоминаемые в новости: Mail.ru Group, Яндекс, HeadHunter Group
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