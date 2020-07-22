Атон снизил рейтинг ADS HeadHunter до "нейтрально" после переоценки сектора

Инвестиционная компания "Атон" пересмотрела прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний IT-сектора РФ, говорится в обзоре аналитиков инвесткомпании Виктора Дима и Анны Бежанишвили.

По итогам переоценки рейтинг американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter Group (SPB: HHR) был понижен с "выше рынка" до "нейтрально".

Рейтинг "выше рынка" глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) и акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) был подтвержден.