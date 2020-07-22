Citi повысил оценку GDR Х5 на 1,3 раза, подтвердив рейтинг "покупать"

Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) с X5 Retail (MOEX: FIVE) Group с 2360 рублей до 3100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет 2772,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 2655,6 рубля за штуку.