Российский рынок акций в среду может подрасти на фоне поддержки сильных цен на металлы - Альфа-банк

Российский рынок акций в среду продолжит рост на фоне поддержки сильных цен на металлы (золота, серебра, меди и стали) и роста китайских биржевых индикаторов, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Хотя согласование пакета финансовой помощи ЕС оказывает поддержку мировым рынкам акций, лидер республиканской партии Сената Митч МакКоннелл подверг сомнению налоговые инициативы Белого дома, предусмотренные новым пакетом помощи в США. Сильный курс рубля и цены на нефть окажут дополнительную поддержку российскому рынку акций. Мы ожидаем ралли по всем секторам, хотя и не исключаем некоторой консолидации у текущих уровней бумаг тех секторов и компаний, которые демонстрируют наиболее сильную динамику на этой неделе", - отмечают эксперты банка.