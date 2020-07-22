ОФЗ не имеют спекулятивной привлекательности - Райффайзенбанк

Учитывая то обстоятельство, что потенциала для снижения ключевой ставки ЦБ РФ ниже 4% сейчас практически нет, а доходности длинных ОФЗ уже предполагают ставку на уровне 4% как свершившийся факт (госдолг Индии является хорошим примером для сопоставления), аналитики Райффайзенбанка считают, что ОФЗ не имеют спекулятивной привлекательности, говорится в обзоре банка.

"Однако участие в аукционах может иметь интерес для получения премии (5 б.п.), которую Минфин в последнее время готов предоставлять. Кроме того, возможное снижение ставки в эту пятницу на заседании ЦБ РФ на 50 б.п. может привести к появлению ожиданий у некоторых участников по ставке ниже 4% на конец года (и подтолкнуть цены на ОФЗ вверх)", - пишут специалисты Райффайзенбанка.