Рубль в среду будет колебаться у отметки 70,70 за доллар - Sberbank CIB

Рубль в среду будет колебаться у отметки 70,70 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

По мнению аналитиков Sberbank CIB, политические новости из США создают негативный фон для рискованных активов, но возможное ослабление спроса на риск, вероятно, будет уравновешено ростом предложения валюты от экспортеров, которым на следующей неделе предстоят налоговые платежи.

Также эксперты отмечают, что в среду рынок ожидает данных Управления энергетической информации США о запасах углеводородов. Если они снизятся вторую неделю подряд, этого может быть достаточно, чтобы цена Брент снова протестировала вчерашний максимум $44,9/барр. Если же статистика будет неблагоприятной, то аналитики Sberbank CIB ожидают ухода котировок Брент во второй половине дня ниже $43,8/барр в диапазон $42,7-43,3/барр., особенно если на глобальных рынках усилится рискофобия.

Минфин в среду разместит два выпуска ОФЗ – номинальный и индексируемый к инфляции. Аналитики Sberbank CIB полагают, что при этом возможен рост спроса на среднесрочные ОФЗ на вторичном рынке, так как спрос на номинальный семилетний выпуск в ходе размещения, скорее всего, будет достаточно высоким в преддверии заседания ЦБ, на котором рынок ожидает снижения ставки.