Риски по рублю на горизонте августа смещены в сторону ослабления - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" полагают, что пространство для дальнейшего укрепления рубля весьма ограничено, а на горизонте августа риски по рублю смещены в сторону ослабления, говорится в обзоре банка.

"В среду состоятся очередные аукционы ОФЗ. Минфин предложит классические бумаги с погашением в 2027 году и облигации с индексируемым номиналом, погашение которых состоится в 2028 году. С учетом предстоящего заседания Банка России, на котором регулятор, вероятно, снизит ставку на 25 бп., спрос на аукционах ОФЗ может оказаться неплохим. Несмотря на это, аукционы по-прежнему вряд ли окажут значимую поддержку российской валюте", - отмечают специалисты.