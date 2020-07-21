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21 июля 2020 года 18:50
BCS Global Markets считает бонды Эталона переоцененными и предпочитает ПИК-7бо и ПИК-3пбо
Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) считают облигации Эталона переоцененными и предпочитают ПИК-7бо и ПИК-3пбо. "По шкале Эксперт РА у Эталона такой же рейтинг, как у Пионера, при этом облигации компаний группы Эталон (ЛенСпецСМУ и Лидер-Инвест) предлагают дисконт к бумагам Пионера в размере 200-300 б.п., что мы считаем необоснованным", - отмечают эксперты. Выпуски ГК "Эталон" торгуются на уровне ПИК (B+/NR/BB-) и ЛСР (NR/B1/B+), эмитентов с более высокими рейтингами и кредитным качеством. "В ближайшие 12 месяцев Эталону предстоит погасить/ рефинансировать 4 выпуска облигаций, и, хотя мы и ожидаем, что эмитент сможет привлечь долговое рефинансирование, среди бумаг девелоперских компаний мы видим более привлекательные выпуски. Напомним, что в апреле и июне S&P и Эксперт РА понизили кредитные рейтинги Эталона на фоне ухудшения кредитного качества и риска дальнейшего роста долга", - указывают аналитики BCS GM. Эталон опубликовал операционные результаты за 1П20, отразившие ожидаемо слабые итоги: Стоимость заключенных договоров снизилась на 24% г/г до RUB 29,5 млрд; объем реализации упал на 31% до 221 тыс. кв. м; общий объем денежных поступлений снизился на 26% до RUB 31,5 млрд; доля ипотечных продаж - 44%. Эталон рассмаривает три сценария на 2020 г.: согласно базовому прогнозу, планируется продать 500 тыс. кв.м. общей стоимостью RUB 67 млрд, оптимистичному - 550 тыс. кв. м. за RUB 73 млрд, а пессимистичному - 450 тыс. кв.м. за RUB 60 млрд. Однако, учитывая количественные итоги 1П20, даже оптимистичный сценарий не выглядит очень амбициозным. При базовом сценарии девелопер рассчитывает получить RUB 65 млрд денежных поступлений, при том что по итогам 1П20 было собрано RUB 31.5 млрд (-26% г/г). "Долг компании снизился на 7% с начала года до RUB 49,1 млрд, включая RUB 1,3 млрд проектного финансирования, - подчеркивают эксперты BCS GM. - На фоне снижения денежных средств на 20% до RUB 24.9 млрд чистый долг вырос на 13% до RUB 24.3 млрд. Денежные средства на эскроу-счетах увеличились практически в 13 раз до RUB 8.8 млрд. EBITDA по итогам 2019 г. составила RUB 8.8 млрд при рентабельности 10.4%. Долговая нагрузка по показателю Чистый долг/EBITDA в 2019 г. составляла 2.5х. Мы считаем риски рефинансирования управляемыми, однако не ожидаем улучшения кредитных метрик эмитента. Ожидаем дальнейшего роста долговой нагрузки в совокупности с ухудшением финансовых показателей".
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