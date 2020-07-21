Рубль не останется надолго ниже 70 к доллару, если Brent будет дешевле $45 за баррель - "Открытие Брокер"

Рубль ниже 70 к доллару не задержится надолго, если Brent будет дешевле $45 за баррель, говорится в комментарии "открытие Брокер". Начальник отдела глобальных исследований компании Михаил Шульгин не исключает того факта, что цены на нефть могут краткосрочно оказываться в диапазоне 45 - 50/барр. (Brent).

"Однако обустроиться в этом ценовом коридоре надолго помешают величина запасов, рост объемов производства в США и снижение уровня соблюдения квот в рамках соглашения ОПЕК+. Соответственно, если нефть выше $45/барр. является "краткосрочным гостем", то и USDRUB в диапазоне 70,00 - 68,00 на продолжительное время не задержится", - полагает эксперт "Открытие Брокер".

Отмечает Шульгин и усиление санкционной риторики в отношении РФ, что является фоновым фактором давления, но его нельзя сбрасывать со счетов. Палата представителей США накануне одобрила поправку в рамках законопроекта об ассигнованиях на оборону на 2021 финансовый год, которая предполагает расширение санкций к проекту "Газпрома" "Северный поток-2". Поправка предполагает распространение санкций на иностранных лиц, которые, в частности, существенно облегчили продажу или лизинг трубоукладочных судов для строительства газопровода. Также сенаторы-демократы во главе с Диком Дурбином представили резолюцию против включения России в Большую семерку: Сенат намерен сопротивляться допуску РФ в G7, пока страна не прекратит пагубные действия против Украины, наших союзников и США. Ранее Дональд Трамп проявлял готовность допустить президента РФ Владимира Путина к участию в саммитах формата G7.