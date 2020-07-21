Рынки растут после появления двух новых потенциальных вакцин от COVID-19 - "БКС Брокер"

Появление двух новых потенциальных вакцин от COVID-19 придало мощный импульс глобальным биржам, наряду с соглашением ЕС о создании фонда для борьбы с последствиями пандемии объемом EUR 750 млрд, отмечает брокер по работе с ключевыми клиентами "БКС Брокер" Сергей Ермоленко.

По его словам, отскок рынков ограничивается увеличением числа новых случаев заражения COVID-10 по всему миру и эскалацией торговой войны США и Китая: в ответ на отмену Трампом особого статуса Гонконга Пекин угрожает ужесточить экспортный контроль, что негативно скажется на зарубежных компаниях (Nokia, Ericsson) и станет сдерживающим фактором для роста.

На этой неделе американские корпорации продолжат публиковать свои финансовые показатели за II квартал, а в пятницу будут опубликованы данные по деловой активности в промышленности и сфере услуг страны, которые позволят оценить темпы восстановления крупнейшей мировой экономики.

На нефтяном рынке инициатива полностью на стороне покупателей - цена на нефть Brent превысила $44,5 за баррель. Поводом для покупок выступают все те же факторы: вакцина позволит избежать нового локдауна, что приведет к восстановлению деловой активности и увеличению спроса на энергоресурсы.

Российский рынок акций также не остался в стороне от внимания покупателей. Спросом во вторник пользуется широкий спектр активов, но фаворитами инвесторов стали бумаги финансового сектора. Индекс МосБиржи имеет шансы закрыть сессию вторника выше уровня сопротивления 2835-2840 пунктов.

Опережающую динамику показывает отраслевой индекс финансового сектора, где локомотивом подъема второй день подряд выступают акции ВТБ (MOEX: VTBR). Поддержку оказывают покупки в бумагах Сбербанка (MOEX: SBER) и расписках TCS. Под давлением продавцов оказались расписки Qiwi (MOEX: QIWI), поскольку акционеры компании в ходе SPO планируют предложить к продаже 6,8 млн акций класса "B", представленных в виде американских депозитарных акций (ADS). Продажа крупного пакета акций компании на российском рынке традиционно вызывает краткосрочную негативную реакцию, поскольку дополнительный объем предложения абсорбирует рыночный спрос.

Пытается не отставать в росте отраслевой индекс электроэнергетического сектора - здесь уже третью сессию подряд в фаворитах бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO). Также растут отраслевые индексы потребительского и транспортного секторов ("Аэрофлот" (MOEX: AFLT), "М.Видео" (MOEX: MVID), "Магнит" (MOEX: MGNT), "Детский мир" (MOEX: DSKY), Х5 и "Яндекс" (MOEX: YNDX)).

Хуже рынка себя чувствуют представители телекоммуникационного, металлургического и нефтегазового секторов. В зоне отрицательных значений курсируют акции "Полиметалла", "РусАла" (MOEX: RUAL), "Лензолота" и "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), отмечает Ермоленко.