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21 июля 2020 года 13:20
После проведения основных налоговых платежей не исключена обратная коррекция рубля к максимумам прошлой недели - ИК "Велес Капитал"
После проведения основных налоговых платежей не исключена обратная коррекция рубля к максимумам прошлой недели, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко. "Рубль на внутреннем валютном рынке во вторник демонстрирует уверенное укрепление в парах с долларом и евро, - комментирует эксперт ИК. - Общий фон на глобальных рынках преимущественно позитивный, цены на нефть растут, большинство валют EM в плюсе. Однако рост рубля выделялся днем даже на фоне укрепления основных валют развивающихся рынков и, вероятно, был дополнительно поддержан продажей валютной выручки экспортерами к налоговым платежам. Аналогичная ситуация наблюдалась и в понедельник, когда после утренних максимумов доллар и евро заметно скорректировались без видимого улучшения ситуации на внешних рынках. В ближайшие дни налоговый фактор, скорее всего, еще продолжит оказывать поддержку рублю, помогая удерживать занятые позиции (ниже 71 по доллару и вблизи 81 по евро), однако после проведения основных налоговых платежей не исключена обратная коррекция рубля к максимумам прошлой недели".
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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