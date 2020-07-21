Рубль во вторник может попробовать укрепиться до 71 за доллар - Sberbank CIB

Рубль во вторник может попробовать укрепиться до 71 за доллар на фоне продаж иностранной валюты экспортерами, которым предстоят налоговые выплаты уже на следующей неделе , считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. К этому могут привести продажи валюты экспортерами.

"Усилению позиций российской валюты способствует и улучшение глобального настроя по отношению к рискованным активам, особенно на фоне новостей об антикризисных планах в ЕС и США.", - отмечают эксперты Sberbank CIB.

Кроме того, в аналитических материалах Sberbank Investment Research отмечается, что утром во вторник котировки Брент стремятся к достигнутому 15 июля максимуму $43,85/барр., и если сумеют подняться выше, то могут закрепиться в коридоре $44,1-44,4/барр. В понедельник котировки рискованных активов внезапно выросли, тем самым опровергнув ожидания, что цена Брент на этой неделе будет снижаться.

Впрочем, этим летом нефть остается в боковом тренде, так и не находя четкого направления движения котировок. Если восходящая тенденция будет прервана внезапным неблагоприятным событием (этим летом), то, по мнению аналитиков Sberbank CIB, сначала цена Брент протестирует уровень $43,2/барр. и, если он будет пробит, видимо, закрепится в зоне поддержки $42,4-42,7/барр.