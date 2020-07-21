Валюты развивающихся стран получают поддержку в условиях повышенного аппетита к рисковым активам - "Нордеа банк"

Российская валюта торгуется в русле прочих валют развивающихся стран, получивших поддержку в условиях повышенного аппетита к рисковым активам, говорится в обзоре "Нордеа банка".

"Динамика российской валюты на старте недели оказалась лучше наших ожиданий, - отмечает аналитик банка Григорий Жирнов. - Поддержку всему блоку валют развивающихся стран оказывают ожидания бюджетных стимулов в США и ЕС. Сообщается, что в ближайшее время в Штатах начнется обсуждение нового пакета фискальных стимулов объемом в 1-1,5 трлн долл. В результате повышенного аппетита к рисковым активам растут и нефтяные котировки, что оказывает дополнительную поддержку рублю".

Наконец, локальным фактором поддержки, по мнению эксперта, могут выступать продажи валюты экспортерами в преддверии пика налоговых платежей. Тем не менее, на горизонте августа давление на рубль может вновь возрасти. Помимо вероятного ослабления аппетита к рисковым активам, негативными локальными факторами могут стать обратная конвертация в валюту выплачиваемых до конца июля дивидендов Газпрома и Лукойла, а также антироссийская санкционная риторика, полагает Жирнов.