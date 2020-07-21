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Главная / Аналитикам / Аналитика / Общий рисковый фон и конверсионные потоки валюты усилили поддержку рубля - Росбанк
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21 июля 2020 года 12:05
Общий рисковый фон и конверсионные потоки валюты усилили поддержку рубля - Росбанк
Ослабление рубля развивалось с начала прошлой недели, достигнув на открытии торгов понедельника 1,6% против доллара США и 3,2% против евро, однако в начале текущей недели включились дополнительные механизмы поддержки рубля, отмечается в комментарии Росбанка. Эксперты банка связывали ослабление рубля во многом с фиксацией прибыли после заседания ОПЕК+ и решения стран-участниц приступить к нормализации объемов добычи сырой нефти, что в моменте создавало барьеры для дальнейшего роста котировок "черного золота" (баррель Brent не сумел вырваться за пределы верхней границы интервала $43,0-43,5). Однако в начале текущей недели включились дополнительные механизмы поддержки рубля. "Во-первых, это общий рисковый фон, сформированный новостями о создании вакцины против коронавируса и позитивным исходом саммита ЕС, - указывают аналитики Росбанка. - Европейские политики договорились о создании фонда объемом €750 млрд, что повышает шансы на более быстрое восстановление экономики региона и создает платформу для последующей бюджетной координации в Европе. Для евро (1.146) это стало поводом опередить прогнозы (см. таблицу слева), тогда как для доллара - уверенный повод для развития коррекции (DXY 95.6 п, -1.0% с начала прошлой недели) против валют развитых и развивающихся экономик. Даже если пара EUR/RUB на этом фоне может сохранить повышенные уровни, пара USD/RUB уже быстро вернулась к отметке 71,0". Во-вторых, конверсионные потоки валюты, по мнению экспертов банка, усилили поддержку рубля. "В начале следующей недели предстоят ключевые налоговые платежи, а в свете недавнего тренда на ослабление конверсия валюты экспортерами могла быть временно отложена до "лучших" уровней на текущей неделе. Помимо этого, 24-31 июля ожидаются довольно крупные дивидендные выплаты экспортерами (Лукойл, НЛМК, Алроса, Газпром), подготовка к которым также может усилить временный навес валютной ликвидности на рынке. В результате, к концу недели выбор между двумя техническими индикаторами в паре USD/RUB - 100-дневная средняя (72,8) и 50-дневная средняя (70,6) - может быть предрешен в пользу последнего". - отмечают в Росбанке.
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21 июля 2020 года 14:35
Обнадеживающее начало сезона финансовых отчетностей в США позволяет надеяться на рост глобального рынка акций - Julius Baer
Аналитики Julius Baer отмечают хорошее начало сезона объявления финансовых результатов с лучшими чем ожидалось показателями крупных банков США и сильными результатами в секторе здравоохранения. В дальнейшем эксперты банка ожидают, что доля превосходящих прогнозы результатов останется на текущем... читать дальше
.21 июля 2020 года 14:14
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.21 июля 2020 года 12:56
Рубль во вторник может попробовать укрепиться до 71 за доллар на фоне продаж иностранной валюты экспортерами, которым предстоят налоговые выплаты уже на следующей неделе , считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. К этому могут привести продажи... читать дальше
.21 июля 2020 года 11:35
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.21 июля 2020 года 11:22
Фондовый рынок США будет расти во вторник на фоне положительных новостей из Европы, говорится в комментарии ITI Capital. Основные фондовые индексы США повысились в понедельник до максимума с февраля, лидерами роста стали компании, выигрывающие от ограничительных мер и снижения экономической... читать дальше
.21 июля 2020 года 11:00
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.21 июля 2020 года 10:45
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Брокер" Андрей Кочетков отмечает в комментарии компании, что в последнее время инвестиционный спрос на золото демонстрирует устойчивость. Резервы SPDR Gold Trust выросли в понедельник с 1206,89 тонн до 1211,86 тонн. Котировки уже торгуются в... читать дальше
.21 июля 2020 года 10:14
Ситуация с распространением коронавируса останется в фокусе внимания рынков на текущей неделе - Совкомбанк
Аналитики Совкомбанка полагают, что на этой неделе в центре внимания рынков по-прежнему будет ситуация с распространением коронавируса и его влиянием на глобальную экономику, говорится в обзоре банка.. "Правительства будут решать задачу смягчения карантинных мер и перезапуска экономики на фоне... читать дальше
.21 июля 2020 года 10:12
Цены на нефть умеренно подросли со второй половины понедельника констатируют аналитики Промсвязьбанка. Сантимент немного улучшился на новостях о положительных результатах вакцины против коронавируса. "На этой неделе в фокусе будет традиционная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов, которая... читать дальше
.21 июля 2020 года 09:35
Американский фондовый рынок завершил в плюсе торги в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются во вторник. читать дальше
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