Общий рисковый фон и конверсионные потоки валюты усилили поддержку рубля - Росбанк

Ослабление рубля развивалось с начала прошлой недели, достигнув на открытии торгов понедельника 1,6% против доллара США и 3,2% против евро, однако в начале текущей недели включились дополнительные механизмы поддержки рубля, отмечается в комментарии Росбанка.

Эксперты банка связывали ослабление рубля во многом с фиксацией прибыли после заседания ОПЕК+ и решения стран-участниц приступить к нормализации объемов добычи сырой нефти, что в моменте создавало барьеры для дальнейшего роста котировок "черного золота" (баррель Brent не сумел вырваться за пределы верхней границы интервала $43,0-43,5). Однако в начале текущей недели включились дополнительные механизмы поддержки рубля.

"Во-первых, это общий рисковый фон, сформированный новостями о создании вакцины против коронавируса и позитивным исходом саммита ЕС, - указывают аналитики Росбанка. - Европейские политики договорились о создании фонда объемом €750 млрд, что повышает шансы на более быстрое восстановление экономики региона и создает платформу для последующей бюджетной координации в Европе. Для евро (1.146) это стало поводом опередить прогнозы (см. таблицу слева), тогда как для доллара - уверенный повод для развития коррекции (DXY 95.6 п, -1.0% с начала прошлой недели) против валют развитых и развивающихся экономик. Даже если пара EUR/RUB на этом фоне может сохранить повышенные уровни, пара USD/RUB уже быстро вернулась к отметке 71,0".

Во-вторых, конверсионные потоки валюты, по мнению экспертов банка, усилили поддержку рубля. "В начале следующей недели предстоят ключевые налоговые платежи, а в свете недавнего тренда на ослабление конверсия валюты экспортерами могла быть временно отложена до "лучших" уровней на текущей неделе. Помимо этого, 24-31 июля ожидаются довольно крупные дивидендные выплаты экспортерами (Лукойл, НЛМК, Алроса, Газпром), подготовка к которым также может усилить временный навес валютной ликвидности на рынке. В результате, к концу недели выбор между двумя техническими индикаторами в паре USD/RUB - 100-дневная средняя (72,8) и 50-дневная средняя (70,6) - может быть предрешен в пользу последнего". - отмечают в Росбанке.