Рубль, вероятно, будет колебаться у текущих уровней до появления новой информации о санкциях - Альфа-банк

Рубль, вероятно, будет колебаться у текущих уровней, если не появится новой информации о санкциях, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Курс рубля подешевел на 1,6% до 71,88/US$ на прошлой неделе, хотя цены на нефть не изменились (выше $43/барр.). Основная причина слабости курса – усиление санкционных рисков, ослабление аппетита к рискованным активам и рост внутреннего спроса на валюту на фоне пика сезона дивидендных выплат. На этой неделе, если не появится новой информации о санкциях, курс рубля, вероятно, будет колебаться у отметки 72 за доллар", - отмечают аналитики банка.