ЦБ РФ, скорее всего, снизит ставку на 50 б.п., до 4,0% - Газпромбанк

Основным событием недели для российского долгового рынка станет заседание ЦБ РФ в пятницу, 24 июля, говорится в обзоре Газпромбанка. Аналитики инвестбанка ожидают снижения ставки на 50 б.п., до 4,0%. По их мнению, такое решение регулятора открывает путь к достижению доходностями коротких ОФЗ уровня ~4,0%.

"Основной аргумент в пользу снижения ключевой ставки – слабый рост инфляции, который складывается ниже прогноза ЦБ РФ (3,8-4,8% на конец года). ЦБ оперирует ожидаемой сезонно сглаженной инфляцией на ближайшие 12 месяцев, которая, по нашим расчетам, в июне составила менее 4,0%. Рецессия в экономике служит дополнительным аргументом для смягчения денежной политики", - указывают эксперты Газпромбанка.

По оценкам экспертов на основе данных НРД, за минувшую неделю иностранные инвесторы сократили свои вложения в ОФЗ на 4 млрд руб. (+15 млрд руб. неделей ранее). Наибольшие оттоки (11 млрд руб.) были отмечены в коротких и средних выпусках (1-6 лет), в то время как в более длинные бумаги (7-19 лет) был зафиксирован приток 7 млрд руб. средств нерезидентов. Стоит отметить, что наибольшие продажи наблюдались в четверг и пятницу (7 млрд руб.)

"Объем выплат, которые инвесторы получат по локальным облигациям составит ~67 млрд руб., что заметно выше, чем на прошлой неделе (~20 млрд руб.). Объем платежей по еврооблигациям сократится до ~50 млн долл. (~400 млн долл. неделей ранее). На этой неделе, вероятно, состоится ребалансировка основных индексов JP Morgan. Мы полагаем, что доля России в индексе CEMBI может вырасти, т.к. при отсутствии выбытий в индекс могут быть включены три новых бумаги: GAZPRU27 (1 млрд долл.), SIBUR25 (500 млн долл.) и ALRSRU27 (500 млн долл.). Изменений в индексе EMBI мы не ожидаем", - заключают аналитики банка.