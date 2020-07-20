Тенденция к восстановлению глобальных рынков пока сохраняется - Sberbank Asset Management

Тенденция к восстановлению глобальных рынков пока сохраняется, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика.

"Глобальные рынки на минувшей неделе показали разнонаправленную динамику ввиду отсутствия новых катализаторов и сохраняющихся негативных новостей о распространении COVID-19, - отмечает Линчик. - Активизация распространения коронавируса и комментарии представителей Федрезерва о прогнозах экономического роста оказывают давление на рынки. Дополнительным негативным фактором остается возможная эскалация напряженности между США и Китаем".

Тем не менее, в фокусе внимания инвесторов сохраняются фискальные стимулы со стороны ЕС и США, которые продолжают поддерживать рынки, и остаются важным фактором влияния на цены всех активов. В минувшую пятницу лидеры стран ЕС начали обсуждать фонд восстановления экономики объемом 750 млрд евро. Согласно сообщению Bloomberg, сегодня утром стало известно, что лидеры ЕС одобрили один из основных пунктов по плану перезапуска экономики ЕС после пандемии коронавируса. На этой неделе, как ожидается, президент США продолжит переговоры с представителями двух партий в Конгрессе о деталях следующего плана стимулирования экономики страны.

"Глобальные рынки продолжают восстанавливаться после значительного падения в марте на фоне непрекращающейся пандемии и, как следствие, значительных монетарных стимулов со стороны финансовых властей крупнейших экономик. Пока данная тенденция сохраняется", - заключает эксперт Sberbank Asset Management.