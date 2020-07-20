Citi повысил оценку GDR Магнита в 1,3 раза, но оставил рейтинг "держать"

Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) с 750 рублей до 975 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Между тем рекомендация (рейтинг) "держать" для этих бумаг осталась без изменения.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Магнита", основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет 1083,7 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 950,9 рубля за штуку.