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20 июля 2020 года 18:20
Российский рынок акций выглядит сильным, несмотря на слабую нефть - "БКС Брокер"
Российский рынок акций начал неделю с оптимистичной динамики, хотя в первый час торгов наблюдалась небольшая распродажа на фоне слабости нефти и невыраженной динамики зарубежных рынков. Большая часть акций нефтегазового сектора дорожает, среди лидеров выступают бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) и "Газпрома" (MOEX: GAZP), причем вторые пытаются закрыть дивидендный "гэп", подогретые новостями о повышении цен на газ для промышленности на 3% с августа, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константин Карпов. По его словам, если в ближайшие дни будет еще одна попытка цен на газ в США или Европе оттолкнуться от июльских минимумов, бумаги "Газпрома" могут получить дополнительную поддержку. Техническая картина во фьючерсе на газ на NYMEX указывает на потенциал роста котировок голубого топлива. В целом нефтегазовый сектор спокойно перенес переход ко второй фазе сделки ОПЕК+ со смягчением ограничений по добыче. Также спросом продолжают пользоваться защитные истории, такие как "Полюс" (MOEX: PLZL) и "Полиметалл" (MOEX: POLY). Бумаги компании Petropavlovsk (MOEX: POGR) растут на фоне конвертации облигаций одним из ключевых акционеров в акции. Одной из причин может оказаться скорое внедрение дивидендной политики золотодобытчика. Причиной для осторожности инвесторов в некоторых направлениях по-прежнему является пандемия. В США восстановлены социальные ограничения в ряде штатов. Французский Минздрав сообщил о первых признаков второй волны пандемии. Нет оснований полагать, что вторая волна пандемии обойдет континент стороной, особенно в условиях восстановления международного ж/д и авиасообщения. То есть история с потенциальным возвратом даже частичных ограничений еще может ударить по глобальному рынку акций в ближайшие недели. Но на фоне сохранения монетарных стимулов просадка может быть небольшой или быстро будет выкуплена, считает эксперт. Акции застройщиков ("Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK), "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG)) пользуются спросом на фоне намеков ЦБ РФ на возможное снижение ставки. ВТБ (MOEX: VTBR) сообщил о снижении ставки по некоторым ипотечным направлениям. В "плюсе" также торгуются акции потребительского сектора. ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) растут на 2,5% после неплохого, но не слишком позитивного производственного отчета. Общая выручка выросла на 2% г/г, при этом ряд направлений показал существенный рост (например, выручка мясного дивизиона выросла на 22%, масложирового - на 18% г/г). Финансовый сектор выглядит лучше рынка, в лидерах выступают акции ВТБ. Участники рынка оценивают возможность выплаты дивидендов по итогам 2019 года. Ранее в Минфине заявили, что допрезервы из-за пандемии коронавируса позволят банку выплатить 50% от прибыли за прошлый год. Если такой сценарий реализуется, дивдоходность по текущим котировкам может превысить 10-11%, полагает представитель "БКС Брокер". Акции электроэнергетики продолжают отыгрывать восстановление социальной и экономической активности. В этом секторе раллируют акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO), отыгрывая идею обсуждения советом директоров стратегии развития общества до 2025 года. Возможно, инвесторы рассчитывают на потенциальное увеличение доли дивидендов в прибыли. Возможно, будут какие-то сценарии, касающиеся квазиказначейского пакета, который составляет около трети всего уставного капитала. В итоге на волне оптимизма индекс МосБиржи в понедельник вплотную приблизился к сопротивлению 2800 пунктов. Возможно, в понедельник-вторник рынок решится на штурм этого уровня - закрепление выше откроет дорогу к обновлению июльского максимума, считает Карпов.
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