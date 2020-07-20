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20 июля 2020 года 17:48
Начало новой недели: взгляды аналитиков Citi на мировые рынки капитала
Несмотря на то, что участники рынка позитивно оценивают перспективы восстановления экономики Китая, сильное ухудшение в отношениях между Пекином и Вашингтоном, особенно в преддверии президентских выборов в США, может создать потенциал для коррекции на рынке акций материкового Китая, говорится в аналитическом материале Citi. Тем не менее, аналитики Citi отмечают, что низкие процентные ставки и мягкая монетарная политика крупнейших центральных банков мира могут и дальше оказывать поддержку рынку акций материкового Китая, в том числе на фоне позитивных макроэкономических показателей. Также стоит отметить, что на прошлой неделе Народный Банк Китая третий месяц подряд сохранил годовую и пятилетнюю ставки кредитования на прежнем уровне, что было положительно воспринято участниками рынка. Аналитики Citi продолжают позитивно смотреть на акции развивающихся стран Азии, в том числе и Китая, так как в этом регионе наблюдается устойчивый тренд роста численности среднего класса. В отраслевом разрезе интерес представляют акции компаний сфер здравоохранения и информационных технологий. Следует отметить, что в секторе информационных технологий аналитики Citi отдают предпочтение компаниям, которые разрабатывают программное обеспечение, решения в области кибербезопасности, а также создают облачные технологии. Участники рынка опасаются нового пузыря на рынке акций, который предположительно возник в технологическом секторе США, по аналогии с пузырем доткомов в 1995 - 2000 гг. Аналитики Citi считают, что в отличие от компаний эпохи доткомов, большинство сегодняшних технологических компаний генерируют большую прибыль, однако, они обращают внимание на важность этого показателя в сочетании с показателем свободного денежного потока. С учетом того, что в текущих условиях рыночные капитализации технологических компаний США могут расти быстрее показателей прибыли и свободного денежного потока, аналитики Citi считают уместным определенное снижение доли этого сектора в портфеле в пользу американских циклических акций компаний с малой и средней капитализацией, акций сектора производства машин и оборудования, а также акций развивающихся стран Азии. Лидеры ЕС в ходе проходящего в Брюсселе саммита пока не достигли договоренности о распределении фонда по восстановлению экономики ЕС. Предполагается, что его общий размер составит 750 млрд евро, которые будут привлечены Еврокомиссией на рынках капитала от лица всех членов ЕС. Это может стать историческим шагом в интеграции региона, и именно поэтому привлекает внимание участников рынка. Согласно первоначальному плану, 500 млрд евро из общей суммы должны были быть выданы в виде безвозмездных грантов наиболее сильно пострадавшим от COVID-19 регионам и секторам экономики. Однако, такие страны как Нидерланды, Австрия, Швеция, Дания и Финляндия считают, что сумма безвозмездных грантов не должна превысить 350 млрд евро из общей суммы привлеченных средств. Учитывая важность достижения договоренности для экономики ЕС, европейские активы, вероятно, будут находиться под сильным влиянием новостного фона по этому вопросу.
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20 июля 2020 года 19:00
Тенденция к восстановлению глобальных рынков пока сохраняется, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. "Глобальные рынки на минувшей неделе показали разнонаправленную динамику ввиду отсутствия новых катализаторов и сохраняющихся... читать дальше
.20 июля 2020 года 17:28
Стабильные цены на золото говорят о сохраняющемся спросе на безрисковые активы, отмечается в обзоре BCS Global Markets. "Цены на золото уже 2 недели остаются стабильными около отметки в $1 800/т.у., - констатирует эксперт инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Это говорит о сохраняющемся спросе... читать дальше
.20 июля 2020 года 15:54
Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в $50/барр. Brent - УК "Альфа-Капитал"
Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в 50 долларов за баррель Brent, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Сохранение высоких объемов добычи нефти при обвале ее потребления вызвало переполнение хранилищ, что в апреле привело к тому, что цена ближайшего фьючерса WTI... читать дальше
.20 июля 2020 года 15:33
Базовый прогноз по золоту - рост цены до 1800 долларов за унцию в 2020 году, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Пандемия увеличила спрос на защитные активы, а ультрамягкая политика ФРС обеспечивает ликвидность и околонулевые ставки. Золото просело в цене меньше других активов, а его цена... читать дальше
.20 июля 2020 года 14:55
Аналитики Промсвязьбанка прогнозируют, что цена на нефть Brent составит в среднем 40 долл./барр. во втором полугодии 2020г, говорится в обзоре банка. "Спрос на нефть в 2020 году будет на 9,6 млн барр./день ниже, чем в 2019 году, при этом наибольшее снижение фиксируется в первой половине года, -... читать дальше
.20 июля 2020 года 14:10
Рубль в понедельник может укрепиться до 71,50 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. К этому могут привести продажи валюты экспортерами. "Экспортеры, как ожидается, будут увеличивать продажи в течение этой недели, так как на... читать дальше
.20 июля 2020 года 13:57
Рынки продолжат колебаться между оптимизмом в отношении восстановления и пессимизмом в отношении его скорости - Julius Baer
Рынки на текущей неделе продолжат колебаться между оптимизмом в отношении продолжающегося восстановления и пессимизмом в отношении его скорости из-за высокой неопределенности, не в последнюю очередь вызванной тем, что США приходится отменять повторные открытия в условиях роста числа заболевших... читать дальше
.20 июля 2020 года 11:31
Пара EUR/USD превысила отметку 1,145, констатируют аналитики Росбанка. С конца прошлой недели в Европе идет саммит ЕС, посвященный проблеме консолидированных бюджетных стимулов, в частности, фонда взаимопомощи размером €750 млрд. Одним из ключевых разногласий остается отсутствие требований... читать дальше
.20 июля 2020 года 11:17
Аналитики ITI Capital полагают, что в понедельник фондовые индексы США будут снижаться на фоне негативных новостей по коронавирусу. Поддержку рынку могут оказать новости по новому пакету поддержки экономики США, сообщается в комментарии компании. "Американские фьючерсы в понедельник снижаются, -... читать дальше
.20 июля 2020 года 10:45
Нефтяные котировки консолидируются около $43 за баррель на фоне высокого уровня неопределённости - БКС
Нефтяные котировки консолидируются около $43 за баррель на фоне высокого уровня неопределённости на стороне спроса, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Восстановление потребления находится под угрозой срыва из-за продолжающегося увеличения числа случаев заражения... читать дальше
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