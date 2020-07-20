Начало новой недели: взгляды аналитиков Citi на мировые рынки капитала

Несмотря на то, что участники рынка позитивно оценивают перспективы восстановления экономики Китая, сильное ухудшение в отношениях между Пекином и Вашингтоном, особенно в преддверии президентских выборов в США, может создать потенциал для коррекции на рынке акций материкового Китая, говорится в аналитическом материале Citi.

Тем не менее, аналитики Citi отмечают, что низкие процентные ставки и мягкая монетарная политика крупнейших центральных банков мира могут и дальше оказывать поддержку рынку акций материкового Китая, в том числе на фоне позитивных макроэкономических показателей. Также стоит отметить, что на прошлой неделе Народный Банк Китая третий месяц подряд сохранил годовую и пятилетнюю ставки кредитования на прежнем уровне, что было положительно воспринято участниками рынка.

Аналитики Citi продолжают позитивно смотреть на акции развивающихся стран Азии, в том числе и Китая, так как в этом регионе наблюдается устойчивый тренд роста численности среднего класса. В отраслевом разрезе интерес представляют акции компаний сфер здравоохранения и информационных технологий. Следует отметить, что в секторе информационных технологий аналитики Citi отдают предпочтение компаниям, которые разрабатывают программное обеспечение, решения в области кибербезопасности, а также создают облачные технологии.

Участники рынка опасаются нового пузыря на рынке акций, который предположительно возник в технологическом секторе США, по аналогии с пузырем доткомов в 1995 - 2000 гг. Аналитики Citi считают, что в отличие от компаний эпохи доткомов, большинство сегодняшних технологических компаний генерируют большую прибыль, однако, они обращают внимание на важность этого показателя в сочетании с показателем свободного денежного потока. С учетом того, что в текущих условиях рыночные капитализации технологических компаний США могут расти быстрее показателей прибыли и свободного денежного потока, аналитики Citi считают уместным определенное снижение доли этого сектора в портфеле в пользу американских циклических акций компаний с малой и средней капитализацией, акций сектора производства машин и оборудования, а также акций развивающихся стран Азии.

Лидеры ЕС в ходе проходящего в Брюсселе саммита пока не достигли договоренности о распределении фонда по восстановлению экономики ЕС. Предполагается, что его общий размер составит 750 млрд евро, которые будут привлечены Еврокомиссией на рынках капитала от лица всех членов ЕС. Это может стать историческим шагом в интеграции региона, и именно поэтому привлекает внимание участников рынка. Согласно первоначальному плану, 500 млрд евро из общей суммы должны были быть выданы в виде безвозмездных грантов наиболее сильно пострадавшим от COVID-19 регионам и секторам экономики. Однако, такие страны как Нидерланды, Австрия, Швеция, Дания и Финляндия считают, что сумма безвозмездных грантов не должна превысить 350 млрд евро из общей суммы привлеченных средств. Учитывая важность достижения договоренности для экономики ЕС, европейские активы, вероятно, будут находиться под сильным влиянием новостного фона по этому вопросу.