Стабильные цены на золото говорят о сохраняющемся спросе на безрисковые активы - BCS Global Markets

Стабильные цены на золото говорят о сохраняющемся спросе на безрисковые активы, отмечается в обзоре BCS Global Markets.

"Цены на золото уже 2 недели остаются стабильными около отметки в $1 800/т.у., - констатирует эксперт инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Это говорит о сохраняющемся спросе на безрисковые активы – также, как и в случае с ростом американских фондовых индексов. На закрытие торгов 17 июля цена в Лондоне составила $1 810/т.у. против $1 799/т.у. неделей ранее. Мы продолжаем считать, что потенциал дальнейшего роста цены сохраняется".