Корпоративные облигации пока предлагают повышенную премию к ОФЗ - УК "Альфа-Капитал"

Стабилизация ситуации на рублевом рынке привела к возврату нерезидентов в ОФЗ, доходности снова низкие, при этом корпоративные облигации пока предлагают повышенную премию к ОФЗ, сообщается в обзоре УК "Альфа-Капитал".

Аналитики компании напоминают, что в 2020 год рынок рублевых облигаций входил на достаточно низких уровнях доходности и с ожиданиями того, что без качественного изменения условий дальнейшее снижение рыночных доходностей было невозможно.

"Коронакризис" внес коррективы: первая реакция рынка рублевых облигаций на обвал цен на нефть и ослабление рубля была ожидаемо негативной. Поворотной точкой стали действия ЦБ РФ в ответ на ослабление рубля. Регулятор, указывая на ситуацию в экономике, складывающуюся из-за ограничительных мер, снизил ключевую ставку, а затем продолжил смягчение политики, причем делал это достаточно агрессивно. Это поменяло представление рынка о том, где находятся ориентиры по ключевой ставке и доходностям госбумаг. В результате рынок не просто быстро восстановился, но и начал обновлять исторические минимумы по доходности", - отмечают специалисты.

Несмотря на увеличение объемов размещения ОФЗ Минфином для финансирования дефицита бюджета, спрос с лихвой перекрывает предложение. При этом большая часть денег, идущих в ОФЗ, принадлежит локальным инвесторам. Доля нерезидентов в ОФЗ стабилизировалась чуть выше 31%, но на фоне увеличения объемов рынка это означает, что иностранные инвесторы все-таки покупают российские активы, указывают в "Альфа-Капитале".

"Сейчас ключевой фактор снижения доходностей ОФЗ – ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Ситуация с инфляцией идет по благоприятному сценарию, мартовское ослабление рубля не оказало серьезного влияния на цены. Кроме того, инфляцию сдерживает слабый потребительский спрос, связанный как со снижением доходов населения, так и с увеличением склонности к сбережению. Это снижает риск того, что ЦБ РФ придется ужесточать политику в обозримой перспективе", - пишут эксперты компании.

"Коронакризис" спутал все прогнозы. Редкое исключение – сценарий выхода рублевых облигаций на качественно новые уровни доходности. Влияние коронавируса на рубль, потребительские цены и политика ЦБ РФ перевели этот сценарий из оптимистичного в базовый", - отмечают аналитики УК "Альфа-Капитал".

- Потребление упало из-за физических ограничений, а также осторожности потребителей, склонность к сбережению выросла.

- Инфляционные ожидания выросли в начале карантина, но затем начали снижаться по мере стабилизации рубля и фондового рынка.

- Стабилизация фондового рынка и рубля. Просадка была короткой.

- Нестандартная реакция центральных банков развивающихся стран. Регуляторы не повышали, как обычно, ставки в условиях рыночной нестабильности, а снижали, в том числе и ЦБ РФ.

"Снижение доходностей идет, как обычно, неоднородно. Первыми к новой нормальности перешли ОФЗ, что привело к расширению спредов по корпоративным облигациям. Последние еще дают возможность "зайти" по привлекательным ценам", - обращают внимание специалисты компании.

По оценкам экспертов "Альфа-Капитала", усредненная доходность портфелей рублевых облигаций по итогам года составит:

- плюс 4,5% в базовом сценарии (снижение ставки ЦБ РФ, спокойная ситуация в экономике и на внешних рынках);

- плюс 6,0% в оптимистичном сценарии (устойчивое замедление инфляции, пересмотр ЦБ РФ уровня нейтральных ставок);

- 0,0% в пессимистичном сценарии (ускорение инфляции, повышение ставки РФ).