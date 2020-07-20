Динамику рынка акций во втором полугодии будет определять не столько внешний фон, сколько внутренние факторы - УК "Альфа-Капитал"

Динамику российского рынка акций во втором полугодии будет определять не столько внешний фон (политика мировых ЦБ, динамика цен на ресурсы, геополитика, рост мировой экономики), сколько внутренние факторы (политика ЦБ РФ, ситуация с корпоративным управлением компаний и др.), говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал".

"Несмотря на то что российский рынок акций в последние годы выглядел намного лучше, чем акции развивающихся рынков, просадку на коронавирусе он прошел заметно хуже. Это во многом было связано с тем, что в индексе MSCI на Россию около половины – это компании нефтегазового сектора, который оказался под двойным давлением: со стороны низкой цены на нефть и относительно крепкого рубля. Впрочем, при рассмотрении более длинного отрезка российские акции принесли все равно больше, чем развивающиеся рынки", - отмечают специалисты компании.

К текущим факторам долгосрочного роста российского рынка акций аналитики "Альфа-Капитала" относят следующие:

- Низкие мультипликаторы, дисконт к развивающимся рынкам сохраняется на уровне 30–50%.

- Восстановление цен на нефть в течение 1–2 лет, стабильный рубль.

- Сохранение высокой дивидендной доходности.

- Снижение рублевых процентных ставок. Если инфляция задержится на низких уровнях, то это позволит ЦБ РФ сохранять низкие ставки в течение длительного времени, что увеличивает справедливую стоимость акций.

- Циклический рост экономики: динамика макроэкономических показателей в ближайшие годы будет положительной.

- Увеличение доли локальных инвесторов не только вызывает рост цен бумаг, но и снижает волатильность рынка. По грубым оценкам, их доля выросла на 5–10% за 2019 год.

"Стремительное изменение экономических условий в период пандемии, когда экономики буквально за один-два месяца перешли из верхней точки делового цикла на его "дно", заставляет несколько иначе взглянуть на динамику фондовых рынков. По большому счету экономика сейчас находится в точке, когда основная часть проблем осталась позади (если не будет нового карантина), а правительство и ЦБ РФ прикладывают серьезные усилия для стимулирования роста. В этих условиях в цены акций закладывается будущий рост доходов компаний, меньше внимания обращается на мультипликаторы", - пишут эксперты. На текущий момент мультипликаторы, по которым торгуется российский рынок акций, сопоставимы с уровнями 2009 года, указывают они.

Динамику российского рынка в 2020 году будет определять не столько внешний фон (политика мировых ЦБ, динамика цен на ресурсы, геополитика, рост мировой экономики), сколько внутренние факторы (политика ЦБ РФ, ситуация с корпоративным управлением компаний и др.), считают в УК "Альфа-Капитал":

- Плюс 15% в базовом сценарии. Сохранение притока внутренних инвесторов, сокращение дисконта к другим рынкам. Сдерживающее влияние будут оказывать замедление мировой экономики и ралли 2019 года, провоцирующее фиксацию прибыли.

- Плюс 25% в оптимистичном. Благоприятная для сырьевых компаний ситуация на рынках, относительно слабый рубль, спокойный внешний фон.

- Минус 10% в пессимистичном: ухудшение ситуации в мировой экономике, новые санкции, негативные изменения в макроэкономической политике РФ.