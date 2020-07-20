.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Динамику рынка акций во втором полугодии будет определять не столько внешний фон, сколько внутренние факторы - УК "Альфа-Капитал"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 июля 2020 года 16:37
Динамику рынка акций во втором полугодии будет определять не столько внешний фон, сколько внутренние факторы - УК "Альфа-Капитал"
Динамику российского рынка акций во втором полугодии будет определять не столько внешний фон (политика мировых ЦБ, динамика цен на ресурсы, геополитика, рост мировой экономики), сколько внутренние факторы (политика ЦБ РФ, ситуация с корпоративным управлением компаний и др.), говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". "Несмотря на то что российский рынок акций в последние годы выглядел намного лучше, чем акции развивающихся рынков, просадку на коронавирусе он прошел заметно хуже. Это во многом было связано с тем, что в индексе MSCI на Россию около половины – это компании нефтегазового сектора, который оказался под двойным давлением: со стороны низкой цены на нефть и относительно крепкого рубля. Впрочем, при рассмотрении более длинного отрезка российские акции принесли все равно больше, чем развивающиеся рынки", - отмечают специалисты компании. К текущим факторам долгосрочного роста российского рынка акций аналитики "Альфа-Капитала" относят следующие: - Низкие мультипликаторы, дисконт к развивающимся рынкам сохраняется на уровне 30–50%. - Восстановление цен на нефть в течение 1–2 лет, стабильный рубль. - Сохранение высокой дивидендной доходности. - Снижение рублевых процентных ставок. Если инфляция задержится на низких уровнях, то это позволит ЦБ РФ сохранять низкие ставки в течение длительного времени, что увеличивает справедливую стоимость акций. - Циклический рост экономики: динамика макроэкономических показателей в ближайшие годы будет положительной. - Увеличение доли локальных инвесторов не только вызывает рост цен бумаг, но и снижает волатильность рынка. По грубым оценкам, их доля выросла на 5–10% за 2019 год. "Стремительное изменение экономических условий в период пандемии, когда экономики буквально за один-два месяца перешли из верхней точки делового цикла на его "дно", заставляет несколько иначе взглянуть на динамику фондовых рынков. По большому счету экономика сейчас находится в точке, когда основная часть проблем осталась позади (если не будет нового карантина), а правительство и ЦБ РФ прикладывают серьезные усилия для стимулирования роста. В этих условиях в цены акций закладывается будущий рост доходов компаний, меньше внимания обращается на мультипликаторы", - пишут эксперты. На текущий момент мультипликаторы, по которым торгуется российский рынок акций, сопоставимы с уровнями 2009 года, указывают они. Динамику российского рынка в 2020 году будет определять не столько внешний фон (политика мировых ЦБ, динамика цен на ресурсы, геополитика, рост мировой экономики), сколько внутренние факторы (политика ЦБ РФ, ситуация с корпоративным управлением компаний и др.), считают в УК "Альфа-Капитал": - Плюс 15% в базовом сценарии. Сохранение притока внутренних инвесторов, сокращение дисконта к другим рынкам. Сдерживающее влияние будут оказывать замедление мировой экономики и ралли 2019 года, провоцирующее фиксацию прибыли. - Плюс 25% в оптимистичном. Благоприятная для сырьевых компаний ситуация на рынках, относительно слабый рубль, спокойный внешний фон. - Минус 10% в пессимистичном: ухудшение ситуации в мировой экономике, новые санкции, негативные изменения в макроэкономической политике РФ.
.
20 июля 2020 года 19:00
Тенденция к восстановлению глобальных рынков пока сохраняется, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. "Глобальные рынки на минувшей неделе показали разнонаправленную динамику ввиду отсутствия новых катализаторов и сохраняющихся... читать дальше
.20 июля 2020 года 17:48
Несмотря на то, что участники рынка позитивно оценивают перспективы восстановления экономики Китая, сильное ухудшение в отношениях между Пекином и Вашингтоном, особенно в преддверии президентских выборов в США, может создать потенциал для коррекции на рынке акций материкового Китая, говорится в... читать дальше
.20 июля 2020 года 17:28
Стабильные цены на золото говорят о сохраняющемся спросе на безрисковые активы, отмечается в обзоре BCS Global Markets. "Цены на золото уже 2 недели остаются стабильными около отметки в $1 800/т.у., - констатирует эксперт инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Это говорит о сохраняющемся спросе... читать дальше
.20 июля 2020 года 15:54
Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в $50/барр. Brent - УК "Альфа-Капитал"
Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в 50 долларов за баррель Brent, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Сохранение высоких объемов добычи нефти при обвале ее потребления вызвало переполнение хранилищ, что в апреле привело к тому, что цена ближайшего фьючерса WTI... читать дальше
.20 июля 2020 года 15:33
Базовый прогноз по золоту - рост цены до 1800 долларов за унцию в 2020 году, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Пандемия увеличила спрос на защитные активы, а ультрамягкая политика ФРС обеспечивает ликвидность и околонулевые ставки. Золото просело в цене меньше других активов, а его цена... читать дальше
.20 июля 2020 года 14:55
Аналитики Промсвязьбанка прогнозируют, что цена на нефть Brent составит в среднем 40 долл./барр. во втором полугодии 2020г, говорится в обзоре банка. "Спрос на нефть в 2020 году будет на 9,6 млн барр./день ниже, чем в 2019 году, при этом наибольшее снижение фиксируется в первой половине года, -... читать дальше
.20 июля 2020 года 14:10
Рубль в понедельник может укрепиться до 71,50 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. К этому могут привести продажи валюты экспортерами. "Экспортеры, как ожидается, будут увеличивать продажи в течение этой недели, так как на... читать дальше
.20 июля 2020 года 13:57
Рынки продолжат колебаться между оптимизмом в отношении восстановления и пессимизмом в отношении его скорости - Julius Baer
Рынки на текущей неделе продолжат колебаться между оптимизмом в отношении продолжающегося восстановления и пессимизмом в отношении его скорости из-за высокой неопределенности, не в последнюю очередь вызванной тем, что США приходится отменять повторные открытия в условиях роста числа заболевших... читать дальше
.20 июля 2020 года 11:31
Пара EUR/USD превысила отметку 1,145, констатируют аналитики Росбанка. С конца прошлой недели в Европе идет саммит ЕС, посвященный проблеме консолидированных бюджетных стимулов, в частности, фонда взаимопомощи размером €750 млрд. Одним из ключевых разногласий остается отсутствие требований... читать дальше
.20 июля 2020 года 11:17
Аналитики ITI Capital полагают, что в понедельник фондовые индексы США будут снижаться на фоне негативных новостей по коронавирусу. Поддержку рынку могут оказать новости по новому пакету поддержки экономики США, сообщается в комментарии компании. "Американские фьючерсы в понедельник снижаются, -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.