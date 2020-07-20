Прогноз динамики рынка акций РФ на текущую неделю улучшился - ИК "Фридом Финанс"

Целевой диапазон закрытия индекса Мосбиржи в понедельник составляет 2745-2790 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". По сравнению с данными на закрытие прошлой недели, прогнозы динамики рынка улучшились - с учетом новых июльских прогнозов спроса на нефть ОПЕК, сохранения рейтинга РФ агентством S&P и на фоне сокращения валютных интервенций Минфина на текущей неделе возможным представляется итоговое повышение индекса Мосбиржи, считает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке Александр Осин.