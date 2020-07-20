Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в $50/барр. Brent - УК "Альфа-Капитал"

Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в 50 долларов за баррель Brent, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал".

Сохранение высоких объемов добычи нефти при обвале ее потребления вызвало переполнение хранилищ, что в апреле привело к тому, что цена ближайшего фьючерса WTI опустилась ниже нуля, напоминают аналитики компании. Продавцы нефти готовы были доплачивать покупателям, чтобы не решать вопрос с ее хранением. До конца этого года дефицит хранилищ будет важным фактором, сдерживающим восстановление цен на нефть, отмечают специалисты "Альфа-Капитала".

При этом они обращают внимание, что, несмотря на события этого года, основные долгосрочные факторы (рост населения, урбанизация) роста спроса на сырьевые товары остаются достаточно сильными, чтобы не только компенсировать снижение потребления некоторыми развитыми странами, но и обеспечить долгосрочный рост потребления нефти.

Базовый сценарий, по мнению экспертов, предполагает цену в 50 долларов за баррель Brent. Восстановление спроса на сырье будет медленным, а с учетом накопленных запасов балансировка рынка потребует сохранения жестких ограничений на добычу в рамках ОПЕК+.

Сценарий новой волны снижения цен на нефть возможен в случае новой серьезной волны распространения вируса, введения ограничений, быстрой консолидации нефтяной отрасли и существенного роста добычи в США, отмечают аналитики "Альфа-Капитала".

Быстрое восстановление цен на нефть потребует, с одной стороны, хорошей динамики мировой экономики, а с другой, указывают эксперты – высокой дисциплины выполнения условий сделки ОПЕК+.