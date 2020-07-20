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20 июля 2020 года 15:54
Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в $50/барр. Brent - УК "Альфа-Капитал"
Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в 50 долларов за баррель Brent, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Сохранение высоких объемов добычи нефти при обвале ее потребления вызвало переполнение хранилищ, что в апреле привело к тому, что цена ближайшего фьючерса WTI опустилась ниже нуля, напоминают аналитики компании. Продавцы нефти готовы были доплачивать покупателям, чтобы не решать вопрос с ее хранением. До конца этого года дефицит хранилищ будет важным фактором, сдерживающим восстановление цен на нефть, отмечают специалисты "Альфа-Капитала". При этом они обращают внимание, что, несмотря на события этого года, основные долгосрочные факторы (рост населения, урбанизация) роста спроса на сырьевые товары остаются достаточно сильными, чтобы не только компенсировать снижение потребления некоторыми развитыми странами, но и обеспечить долгосрочный рост потребления нефти. Базовый сценарий, по мнению экспертов, предполагает цену в 50 долларов за баррель Brent. Восстановление спроса на сырье будет медленным, а с учетом накопленных запасов балансировка рынка потребует сохранения жестких ограничений на добычу в рамках ОПЕК+. Сценарий новой волны снижения цен на нефть возможен в случае новой серьезной волны распространения вируса, введения ограничений, быстрой консолидации нефтяной отрасли и существенного роста добычи в США, отмечают аналитики "Альфа-Капитала". Быстрое восстановление цен на нефть потребует, с одной стороны, хорошей динамики мировой экономики, а с другой, указывают эксперты – высокой дисциплины выполнения условий сделки ОПЕК+.
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20 июля 2020 года 19:00
Тенденция к восстановлению глобальных рынков пока сохраняется, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. "Глобальные рынки на минувшей неделе показали разнонаправленную динамику ввиду отсутствия новых катализаторов и сохраняющихся... читать дальше
.20 июля 2020 года 17:48
Несмотря на то, что участники рынка позитивно оценивают перспективы восстановления экономики Китая, сильное ухудшение в отношениях между Пекином и Вашингтоном, особенно в преддверии президентских выборов в США, может создать потенциал для коррекции на рынке акций материкового Китая, говорится в... читать дальше
.20 июля 2020 года 17:28
Стабильные цены на золото говорят о сохраняющемся спросе на безрисковые активы, отмечается в обзоре BCS Global Markets. "Цены на золото уже 2 недели остаются стабильными около отметки в $1 800/т.у., - констатирует эксперт инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Это говорит о сохраняющемся спросе... читать дальше
.20 июля 2020 года 15:33
Базовый прогноз по золоту - рост цены до 1800 долларов за унцию в 2020 году, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Пандемия увеличила спрос на защитные активы, а ультрамягкая политика ФРС обеспечивает ликвидность и околонулевые ставки. Золото просело в цене меньше других активов, а его цена... читать дальше
.20 июля 2020 года 14:55
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.20 июля 2020 года 14:10
Рубль в понедельник может укрепиться до 71,50 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. К этому могут привести продажи валюты экспортерами. "Экспортеры, как ожидается, будут увеличивать продажи в течение этой недели, так как на... читать дальше
.20 июля 2020 года 13:57
Рынки продолжат колебаться между оптимизмом в отношении восстановления и пессимизмом в отношении его скорости - Julius Baer
Рынки на текущей неделе продолжат колебаться между оптимизмом в отношении продолжающегося восстановления и пессимизмом в отношении его скорости из-за высокой неопределенности, не в последнюю очередь вызванной тем, что США приходится отменять повторные открытия в условиях роста числа заболевших... читать дальше
.20 июля 2020 года 11:31
Пара EUR/USD превысила отметку 1,145, констатируют аналитики Росбанка. С конца прошлой недели в Европе идет саммит ЕС, посвященный проблеме консолидированных бюджетных стимулов, в частности, фонда взаимопомощи размером €750 млрд. Одним из ключевых разногласий остается отсутствие требований... читать дальше
.20 июля 2020 года 11:17
Аналитики ITI Capital полагают, что в понедельник фондовые индексы США будут снижаться на фоне негативных новостей по коронавирусу. Поддержку рынку могут оказать новости по новому пакету поддержки экономики США, сообщается в комментарии компании. "Американские фьючерсы в понедельник снижаются, -... читать дальше
.20 июля 2020 года 10:45
Нефтяные котировки консолидируются около $43 за баррель на фоне высокого уровня неопределённости - БКС
Нефтяные котировки консолидируются около $43 за баррель на фоне высокого уровня неопределённости на стороне спроса, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. Восстановление потребления находится под угрозой срыва из-за продолжающегося увеличения числа случаев заражения... читать дальше
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