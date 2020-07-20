Базовый прогноз по золоту - рост цены до $1800/унцию в 2020 году - УК "Альфа-Капитал"

Базовый прогноз по золоту - рост цены до 1800 долларов за унцию в 2020 году, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал".

Пандемия увеличила спрос на защитные активы, а ультрамягкая политика ФРС обеспечивает ликвидность и околонулевые ставки. Золото просело в цене меньше других активов, а его цена восстановилась быстрее, отмечают специалисты компании.

"В этом году наблюдается увеличение объема золота в физических ETF на этот металл. Это важный сигнал устойчивого спроса со стороны розничных инвесторов, который может компенсировать падение продаж ювелирной продукции, а также сокращение покупок золота центральными банками", - пишут аналитики "Альфа-Капитала".

Базовый прогноз, по мнению экспертов компании - рост цены золота до 1800 долларов за унцию в 2020 году. Более серьезный рост, до 2000 долларов за унцию, возможен в случае появления признаков вторичной рецессии в крупных экономиках и снижения ставки ФРС (например, отмечают аналитики, в форме таргетирования уровня всей кривой доходности, а не только коротких ставок). Снижение цен на золото до 1500 долларов за унцию, по их мнению, также возможно. Например, если ФРС придется повышать ставки в ответ на ускорение инфляции в США, вызванное ростом потребительского спроса.