Промсвязьбанк сохраняет позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций в 3 квартале 2020г

Промсвязьбанк охраняет позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций в 3 квартале 2020г, отмечается в обзоре банка. "Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до 5,4% годовых, - полагают аналитики. - Рост котировок рублевых облигаций будет поддерживать стимулирующая ДКП Банка России и снижение ставок по депозитам в банках".

При этом эксперты банка отмечают, что большая часть потенциала роста цен уже реализована. Длинные ОФЗ будут учитывать возможное повышение ставок в долгосрочной перспективе. Давление на рынок окажет рост предложения нового госдолга: Минфин РФ планирует во 2П размещение ОФЗ на 3,4 трлн руб. (1,6 трлн руб. в 1-м).

Аналитики Промсвязьбанка напоминают, что во 2 кв. 2020 г. рублевые облигации пользовались высоким спросом инвесторов. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась с 7,0% до 6,0% годовых. Чистое размещение нового госдолга Минфином РФ составило 0,8 трлн руб. По мнению экспертов банка, основными драйверами рынка являлись: снижение ключевой ставки ЦБ РФ с 6,0% до 4,5%; восстановление цен на нефть и укрепление рубля; стимулирующая монетарная политика мировых ЦБ обеспечила приток дешевой ликвидности на глобальный рынок; увеличение нерезидентами вложений в ОФЗ.