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20 июля 2020 года 15:15
Промсвязьбанк сохраняет позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций в 3 квартале 2020г
Промсвязьбанк охраняет позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций в 3 квартале 2020г, отмечается в обзоре банка. "Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться до 5,4% годовых, - полагают аналитики. - Рост котировок рублевых облигаций будет поддерживать стимулирующая ДКП Банка России и снижение ставок по депозитам в банках". При этом эксперты банка отмечают, что большая часть потенциала роста цен уже реализована. Длинные ОФЗ будут учитывать возможное повышение ставок в долгосрочной перспективе. Давление на рынок окажет рост предложения нового госдолга: Минфин РФ планирует во 2П размещение ОФЗ на 3,4 трлн руб. (1,6 трлн руб. в 1-м). Аналитики Промсвязьбанка напоминают, что во 2 кв. 2020 г. рублевые облигации пользовались высоким спросом инвесторов. Доходность 10-летних ОФЗ снизилась с 7,0% до 6,0% годовых. Чистое размещение нового госдолга Минфином РФ составило 0,8 трлн руб. По мнению экспертов банка, основными драйверами рынка являлись: снижение ключевой ставки ЦБ РФ с 6,0% до 4,5%; восстановление цен на нефть и укрепление рубля; стимулирующая монетарная политика мировых ЦБ обеспечила приток дешевой ликвидности на глобальный рынок; увеличение нерезидентами вложений в ОФЗ.
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20 июля 2020 года 19:00
Тенденция к восстановлению глобальных рынков пока сохраняется, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. "Глобальные рынки на минувшей неделе показали разнонаправленную динамику ввиду отсутствия новых катализаторов и сохраняющихся... читать дальше
.20 июля 2020 года 17:48
Несмотря на то, что участники рынка позитивно оценивают перспективы восстановления экономики Китая, сильное ухудшение в отношениях между Пекином и Вашингтоном, особенно в преддверии президентских выборов в США, может создать потенциал для коррекции на рынке акций материкового Китая, говорится в... читать дальше
.20 июля 2020 года 17:28
Стабильные цены на золото говорят о сохраняющемся спросе на безрисковые активы, отмечается в обзоре BCS Global Markets. "Цены на золото уже 2 недели остаются стабильными около отметки в $1 800/т.у., - констатирует эксперт инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Это говорит о сохраняющемся спросе... читать дальше
.20 июля 2020 года 15:54
Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в $50/барр. Brent - УК "Альфа-Капитал"
Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в 50 долларов за баррель Brent, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Сохранение высоких объемов добычи нефти при обвале ее потребления вызвало переполнение хранилищ, что в апреле привело к тому, что цена ближайшего фьючерса WTI... читать дальше
.20 июля 2020 года 15:33
Базовый прогноз по золоту - рост цены до 1800 долларов за унцию в 2020 году, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Пандемия увеличила спрос на защитные активы, а ультрамягкая политика ФРС обеспечивает ликвидность и околонулевые ставки. Золото просело в цене меньше других активов, а его цена... читать дальше
.20 июля 2020 года 14:55
Аналитики Промсвязьбанка прогнозируют, что цена на нефть Brent составит в среднем 40 долл./барр. во втором полугодии 2020г, говорится в обзоре банка. "Спрос на нефть в 2020 году будет на 9,6 млн барр./день ниже, чем в 2019 году, при этом наибольшее снижение фиксируется в первой половине года, -... читать дальше
.20 июля 2020 года 14:10
Рубль в понедельник может укрепиться до 71,50 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. К этому могут привести продажи валюты экспортерами. "Экспортеры, как ожидается, будут увеличивать продажи в течение этой недели, так как на... читать дальше
.20 июля 2020 года 13:57
Рынки продолжат колебаться между оптимизмом в отношении восстановления и пессимизмом в отношении его скорости - Julius Baer
Рынки на текущей неделе продолжат колебаться между оптимизмом в отношении продолжающегося восстановления и пессимизмом в отношении его скорости из-за высокой неопределенности, не в последнюю очередь вызванной тем, что США приходится отменять повторные открытия в условиях роста числа заболевших... читать дальше
.20 июля 2020 года 11:31
Пара EUR/USD превысила отметку 1,145, констатируют аналитики Росбанка. С конца прошлой недели в Европе идет саммит ЕС, посвященный проблеме консолидированных бюджетных стимулов, в частности, фонда взаимопомощи размером €750 млрд. Одним из ключевых разногласий остается отсутствие требований... читать дальше
.20 июля 2020 года 11:17
Аналитики ITI Capital полагают, что в понедельник фондовые индексы США будут снижаться на фоне негативных новостей по коронавирусу. Поддержку рынку могут оказать новости по новому пакету поддержки экономики США, сообщается в комментарии компании. "Американские фьючерсы в понедельник снижаются, -... читать дальше
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