Промсвязьбанк сохраняет свой базовый целевой ориентир по индексу Мосбиржи на 2020 год до 2900 пунктов

Аналитики Промсвязьбанка отмечают долгосрочную привлекательность российского рынка акций, крепость бизнеса ключевых сегментов и перспективу восстановления дивидендных выплат в отсутствие новых карантинных шоков, говорится в обзоре банка. "На горизонте 3 кв. мы по-прежнему консервативны в отношении большинства «голубых фишек» нефтегазового сектора и банков, рассчитывая на восстановление спроса на них лишь ближе к концу года. Наиболее привлекательным, в условиях сдержанной динамики рубля, - менее ликвидные внутренние сектора и металлурги. Мы сохраняем свой базовый целевой ориентир по индексу МосБиржи на 2020 год до 2900 пунктов", - указывают эксперты.

Текущая экономическая ситуация по-прежнему заставляет аналитиков исходить из сценария сокращения дивидендных выплат по ряду ключевых «фишек» в этом и следующем году. Ухудшение дивидендного профиля рынка, хотя и носящее, по убеждению экспертов банка, временный характер, ограниченный потенциал восстановления рынка нефти и ослабление эйфории на мировых рынках будут сдерживать рост индекса МосБиржи к фундаментально обоснованным уровням в этом году и заставляют прогнозировать повышение волатильности на рынке после завершения дивидендного сезона.

"Рынок акций остается уязвимым перед ухудшением внешней конъюнктуры, - констатируют аналитики Промсвязьбанка. - При этом фискальные и монетарные стимулы вне РФ и мягкая политика Банка России способны сгладить негатив. Во 2П2020 мы рассчитываем на догоняющий рост в секторе металлургии, где, начиная с конца июня наметилось восстановление внутреннего спроса. Несмотря на значительный рост по итогам квартала, потенциал сохраняет недооцененный сектор электроэнергетики. Среди фаворитов стабильные дивидендные идеи во внутренних секторах, финансы и нефтегаз, скорее, будут выглядят более уязвимо".

По мнению аналитиков, дивиденды не перестают быть движущей силой российского рынка при увеличении коэффициента выплат, который приближается к 50%. В текущих же условиях ключевой задачей для российского фондового рынка становится необходимость поиска баланса между обеспечением высокой дивидендной доходности при ухудшении финансовых результатов. "По нашим оценкам, снижение дивидендных выплат по итогам 2020 года может составить 32%. Наибольшее сокращение ожидается в нефтегазовом секторе (-42%) и финансах (-31%). Более устойчиво в этом плане выглядит сектор электроэнергетики и телеком", - прогнозируют эксперты банка.

"Исходя из текущих предпосылок и прогнозных сценариев, дивидендная доходность индекса МосБиржи в 2020 г. сместится в район 6%, что является более выгодной альтернативной инвестицией депозиту и ОФЗ. Традиционно щедрые на дивиденды компании могут прибегнуть к пересмотру данной практики. Учитывая неопределенность с будущими дивидендами, инвесторы предпочтут острожный подход к вложению средств, что повлечет за собой увеличение периода закрытия «дивидендных гэпов». Наиболее устойчиво в плане дивидендов выглядят внутренние сектора", - полагают аналитики Промсвязьбанка.

Текущая полная фундаментальная стоимость индекса Мосбиржи экспертами банка повышена с 3200 до 3400 пунктов за счет пересмотра целевых цен по «весовым» бумагам Лукойлу и Газпрому . "Мы также пересмотрели вверх целевые уровни по подросшим Магниту, МТС и Полюс. Нашими фаворитами по потенциалу роста остаются: РусАл, Интер РАО, Норникель. Если смотреть на отраслевой разрез индекса Мосбиржи, то в нашем сценарии потенциал роста сохраняет нефтегазовый сектор и отдельные бумаги из внутренних секторов и электроэнергетики. Также мы позитивно смотрим на перспективы акции Магнит и дивидендные бумаги, например, МТС. Бумаги финансового сектора, несмотря на сохраняющийся фундаментальный апсайд, выглядят уязвимо", - заключают аналитики Промсвязьбанка.