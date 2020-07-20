Цена на нефть Brent составит в среднем 40 долл./барр. во втором полугодии 2020г - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка прогнозируют, что цена на нефть Brent составит в среднем 40 долл./барр. во втором полугодии 2020г, говорится в обзоре банка.

"Спрос на нефть в 2020 году будет на 9,6 млн барр./день ниже, чем в 2019 году, при этом наибольшее снижение фиксируется в первой половине года, - указывают эксперты банка. - Наш прогноз на 2021 год в целом показывает рост спроса на 5,9 млн барр./день – до 97,1 млн барр./день, что на 3,7 млн барр./день ниже, чем в 2019 году. Этот разрыв в 3,7 млн барр./день между 2019 и 2021 годом во многом происходит за счет крайне тяжелой ситуации в авиационном секторе".

Данные Международной ассоциации воздушного транспорта показывают, что пассажиропоток в 2020 году будет почти на 55% ниже, чем в 2019 году. До 2021 года отрасль будет по-прежнему сдерживать спрос на нефть.

"Мировые поставки нефти в 2020 году, по нашим оценкам, сократятся на 5,6 млн барр./день в среднем, а в 2021 году вырастут лишь на 1,4 млн барр./день (при условии соблюдения квот ОПЕК+ хотя бы на 85-90%), - отмечают эксперты Промсвязьбанка. - Наш базовый прогноз предполагает, что при таких фундаментальных вводных цена на нефть Brent составит 40 долл./барр. в среднем во 2П2020. Основные риски текущему прогнозу связаны с возможной второй волной пандемии коронавируса этой осенью, и вновь растущее число заболевших в Китае и США в последнее время усиливает опасения. Мы пока не закладываем в базовый сценарий возвращение жестких карантинных мер осенью, полагая, что страны уже в той или иной степени адаптировались к борьбе с коронавирусом".