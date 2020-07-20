BCS Global Markets рекомендует "подбирать" на вторичном рынке корпоративные выпуски второго эшелона с премией к ОФз более 150 б.п.

Аналитики BCS Global Markets (BCS GM) рекомендуют "подбирать" на вторичном рынке корпоративные выпуски второго эшелона, отставшие от ралли и торгующиеся с премией более 150 б.п. к ОФЗ (ПИК, ЛСР, ЧТПЗ, ТМК), говорится в обзоре инвесткомпании.

"Кривая ОФЗ за неделю поднялась в доходности на 5-8 б.п., проигнорировав «голубиные» заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, - отмечают экперты BCS GM. - Заседание ЦБ РФ по ставке пройдет в пятницу 24 июля. На прошлой неделе Эльвира Набиуллина заявила, что пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется и подтверждается прежде всего данными по инфляции за июнь и начало июля. Вместе с тем потенциал дальнейшего снижения ставки ограничен, что побуждает спекулянтов фиксировать прибыль и оказывает давление на ОФЗ и рубль".

По мнению аналитиков инвесткомпании, оост популярности флоутеров в моменте также указывает на невысокий потенциал дальнейшего снижения доходности ОФЗ, несмотря на мягкую денежно-кредитную политику. "Активность первичного рынка корпоративных размещений продолжает снижаться на фоне традиционно низкого летнего сезона, а также в преддверии потенциального снижения ключевой ставки. Мы рекомендуем «подбирать» на вторичном рынке корпоративные выпуски второго эшелона, отставшие от ралли и торгующиеся с премией более 150 б.п. к ОФЗ (ПИК, ЛСР, ЧТПЗ, ТМК)", - заключают эксперты BCS GM.