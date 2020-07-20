Рубль в понедельник может укрепиться до 71,50 за доллар - Sberbank CIB

Рубль в понедельник может укрепиться до 71,50 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. К этому могут привести продажи валюты экспортерами.

"Экспортеры, как ожидается, будут увеличивать продажи в течение этой недели, так как на следующей неделе предстоят налоговые выплаты. Специфическим для рубля фактором остается тема санкций; также, возможно, часть инвесторов сокращает позиции в российских активах на фоне снижения ключевой ставки. Кроме того, укреплению рубля препятствует конвертация в доллары дивидендов российских компаний", - отмечают эксперты Sberbank CIB.

Кроме того, в аналитических материалах Sberbank Investment Research отмечается, что котировки Брент в понедельник, видимо, отступят до $42,2/барр. (прорыв ниже этого уровня может даже привести к падению цен до отметки $41,2/барр.), т. к. утром цена нефти опустилась ниже уровня поддержки $42,85/барр. В начале этой недели не ожидается публикации основных макроэкономических данных и статистики по рынку нефти, так что инвесторы, видимо, сосредоточатся на дальнейшем росте заболеваемости коронавирусом и на новых планах бюджетного стимулирования в еврозоне и США в рамках борьбы с пандемией.