BCS GM включил в список аутсайдеров Газпром, а к фаворитам добавил ЛУКОЙЛ

BCS Global Markets (BCS GM) включил в список аутсайдеров ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) и исключил из него ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева.

"Мы исключили из аутсайдеров "Аэрофлот" после выхода стратегии компании, которая предусматривает активный рост рыночной доли уже в 2020 году, а также в свете ожиданий возобновления зарубежных полетов в августе. "Газпром" попал в список аутсайдеров из-за слабых перспектив рынка газа в ЕС", - говорится в обзоре.

Таким образом, в список аутсайдеров, компании, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, в настоящее время входят "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Транснефть" (MOEX: TRNF) ("префы"), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Газпром" и ВТБ (MOEX: VTBR).

В то же время "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) пополнил список фаворитов на российском фондовом рынке от экспертов BCS GM. "Мы добавили "ЛУКОЙЛ" в список фаворитов, поскольку считаем, что акции этой нефтекомпании будут устойчивы к ожидаемой краткосрочной коррекции нефтяных цен", - пишут они.

В число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, на данный момент входят "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Россети" (MOEX: RSTI), "Норникель" (MOEX: GMKN), "Московская биржа" (MOEX: MOEX),"Детский мир" (MOEX: DSKY), Mail.ru, "ЛУКОЙЛ" и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) ("префы").

"Наш краткосрочный взгляд на Россию вновь стал нейтральным. Пандемия продолжает оказывать давление на настроения, однако центробанки могут ввести новые меры поддержки, а в создании вакцины наметился прогресс", - отмечают аналитики инвестбанка.