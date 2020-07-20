.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / BCS GM включил в список аутсайдеров Газпром, а к фаворитам добавил ЛУКОЙЛ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 июля 2020 года 14:16
BCS GM включил в список аутсайдеров Газпром, а к фаворитам добавил ЛУКОЙЛ
BCS Global Markets (BCS GM) включил в список аутсайдеров ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) и исключил из него ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Вячеслава Смольянинова, Юлии Голдиной и Василия Мордовцева. "Мы исключили из аутсайдеров "Аэрофлот" после выхода стратегии компании, которая предусматривает активный рост рыночной доли уже в 2020 году, а также в свете ожиданий возобновления зарубежных полетов в августе. "Газпром" попал в список аутсайдеров из-за слабых перспектив рынка газа в ЕС", - говорится в обзоре. Таким образом, в список аутсайдеров, компании, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок хуже рынка, в настоящее время входят "Роснефть" (MOEX: ROSN), "Транснефть" (MOEX: TRNF) ("префы"), "Ростелеком" (MOEX: RTKM), "Газпром" и ВТБ (MOEX: VTBR). В то же время "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) пополнил список фаворитов на российском фондовом рынке от экспертов BCS GM. "Мы добавили "ЛУКОЙЛ" в список фаворитов, поскольку считаем, что акции этой нефтекомпании будут устойчивы к ожидаемой краткосрочной коррекции нефтяных цен", - пишут они. В число компаний, бумаги которых, по мнению экспертов, будут показывать динамику котировок лучше рынка, на данный момент входят "РусГидро" (MOEX: HYDR), "Россети" (MOEX: RSTI), "Норникель" (MOEX: GMKN), "Московская биржа" (MOEX: MOEX),"Детский мир" (MOEX: DSKY), Mail.ru, "ЛУКОЙЛ" и "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS) ("префы"). "Наш краткосрочный взгляд на Россию вновь стал нейтральным. Пандемия продолжает оказывать давление на настроения, однако центробанки могут ввести новые меры поддержки, а в создании вакцины наметился прогресс", - отмечают аналитики инвестбанка.
.
.
20 июля 2020 года 19:00
Тенденция к восстановлению глобальных рынков пока сохраняется, говорится в комментарии руководителя отдела управления акциями Sberbank Asset Management Евгения Линчика. "Глобальные рынки на минувшей неделе показали разнонаправленную динамику ввиду отсутствия новых катализаторов и сохраняющихся... читать дальше
.20 июля 2020 года 17:48
Несмотря на то, что участники рынка позитивно оценивают перспективы восстановления экономики Китая, сильное ухудшение в отношениях между Пекином и Вашингтоном, особенно в преддверии президентских выборов в США, может создать потенциал для коррекции на рынке акций материкового Китая, говорится в... читать дальше
.20 июля 2020 года 17:28
Стабильные цены на золото говорят о сохраняющемся спросе на безрисковые активы, отмечается в обзоре BCS Global Markets. "Цены на золото уже 2 недели остаются стабильными около отметки в $1 800/т.у., - констатирует эксперт инвесткомпании Владимир Тихомиров. - Это говорит о сохраняющемся спросе... читать дальше
.20 июля 2020 года 15:54
Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в $50/барр. Brent - УК "Альфа-Капитал"
Базовый сценарий на второе полугодие 2020 года предполагает цену в 50 долларов за баррель Brent, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Сохранение высоких объемов добычи нефти при обвале ее потребления вызвало переполнение хранилищ, что в апреле привело к тому, что цена ближайшего фьючерса WTI... читать дальше
.20 июля 2020 года 15:33
Базовый прогноз по золоту - рост цены до 1800 долларов за унцию в 2020 году, говорится в обзоре УК "Альфа-Капитал". Пандемия увеличила спрос на защитные активы, а ультрамягкая политика ФРС обеспечивает ликвидность и околонулевые ставки. Золото просело в цене меньше других активов, а его цена... читать дальше
.20 июля 2020 года 14:55
Аналитики Промсвязьбанка прогнозируют, что цена на нефть Brent составит в среднем 40 долл./барр. во втором полугодии 2020г, говорится в обзоре банка. "Спрос на нефть в 2020 году будет на 9,6 млн барр./день ниже, чем в 2019 году, при этом наибольшее снижение фиксируется в первой половине года, -... читать дальше
.20 июля 2020 года 14:10
Рубль в понедельник может укрепиться до 71,50 за доллар, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. К этому могут привести продажи валюты экспортерами. "Экспортеры, как ожидается, будут увеличивать продажи в течение этой недели, так как на... читать дальше
.20 июля 2020 года 13:57
Рынки продолжат колебаться между оптимизмом в отношении восстановления и пессимизмом в отношении его скорости - Julius Baer
Рынки на текущей неделе продолжат колебаться между оптимизмом в отношении продолжающегося восстановления и пессимизмом в отношении его скорости из-за высокой неопределенности, не в последнюю очередь вызванной тем, что США приходится отменять повторные открытия в условиях роста числа заболевших... читать дальше
.20 июля 2020 года 11:31
Пара EUR/USD превысила отметку 1,145, констатируют аналитики Росбанка. С конца прошлой недели в Европе идет саммит ЕС, посвященный проблеме консолидированных бюджетных стимулов, в частности, фонда взаимопомощи размером €750 млрд. Одним из ключевых разногласий остается отсутствие требований... читать дальше
.20 июля 2020 года 11:17
Аналитики ITI Capital полагают, что в понедельник фондовые индексы США будут снижаться на фоне негативных новостей по коронавирусу. Поддержку рынку могут оказать новости по новому пакету поддержки экономики США, сообщается в комментарии компании. "Американские фьючерсы в понедельник снижаются, -... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.