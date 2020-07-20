Курс рубля на неделе, вероятно, останется в коридоре 71-72 руб./$ - Банк "Санкт-Петербург"

Курс рубля на неделе, вероятно, останется в коридоре 71-72 руб./$, в ближайшие дни его поддержит налоговый период, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Ключевым событием недели для российского рынка станет заседание Банка Росси по денежно-кредитной политике. На последнем заседании регулятор снизил ставку сразу на 100 б.п. до 4,5% и дал сигнал о сохраняющемся потенциале смягчения ДКП. С тех пор инфляция незначительно выросла из-за повышения тарифов естественных монополий, а публикация данных по реальным доходам населения позволила оценить масштаб давления на экономику и потребительский спрос. Пока нам кажется более вероятным снижение ставки на 25 б.п. для сохранения потенциала дальнейшего смягчения на будущих заседаниях, что будет позитивно для рынка рублевого долга и курса рубля", - указывают эксперты банка.

Также, по мнению аналитиков банка "Санкт-Петербург", национальную валюту в ближайшие дни поддержит налоговый период, и на этом фоне курс рубля, вероятно, будет оставаться в коридоре 71-72 руб./$.