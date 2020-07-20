Рынки продолжат колебаться между оптимизмом в отношении восстановления и пессимизмом в отношении его скорости - Julius Baer

Рынки на текущей неделе продолжат колебаться между оптимизмом в отношении продолжающегося восстановления и пессимизмом в отношении его скорости из-за высокой неопределенности, не в последнюю очередь вызванной тем, что США приходится отменять повторные открытия в условиях роста числа заболевших вирусом, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Сьюзен Джохо.

По мнению эксперта банка, на этой неделе первые главные индикаторы того, как будет развиваться ситуация во второй половине года, вероятно, будут сигнализировать о дальнейшем, но более медленном улучшении. Внимание инвесторов, скорее всего, будет сосредоточено на темпах восстановления после открытия экономик Европы и Азии, а также на неопределенной ситуации вокруг США, так как масштабы ущерба во втором квартале становятся более ясными с приближением сезона публикации финансовых результатов.

"После начавшегося на прошлой неделе сезона раскрытия результатов за охваченный кризисом второй квартал, которые оказались не такими уж плохими, компании на этой неделе должны продолжить публиковать слабые, но превышающие ожидания результаты, без предоставления каких-либо прогнозов на этот год. Рынки, вероятно, продолжат колебаться между оптимизмом в отношении продолжающегося восстановления и пессимизмом в отношении его скорости из-за высокой неопределенности, не в последнюю очередь вызванной тем, что США приходится отменять повторные открытия в условиях роста числа заболевших вирусом", - отмечает Сьюзен Джохо. Эксперт полагает, что на макроуровне предварительные значения индексов ожиданий менеджеров по закупкам снова поднимутся выше отметки 50 в еврозоне, Великобритании и США, сигнализируя о возвращении к росту. В случае Европы этот тренд выглядит, по мнению экономиста Julius Baer, более устойчивым, поскольку число случаев заражения вирусом остается низким, тогда как в США может произойти спад после нового введения ужесточенных антивирусных мер. Однако восстановление в Европе тоже будет длительным процессом, считает

Сьюзен Джохо.