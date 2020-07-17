BCS GM понизил рекомендацию для GDR Северстали, НЛМК и ММК до "продавать" после пересмотра

BCS Global Markets (BCS GM) возобновил анализ российского сектора стали после пересмотра, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.

Для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Северстали" (MOEX: CHMF), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) и "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была понижена с "покупать" до "продавать", а для акций Evraz рекомендация "продавать" была оставлена без изменений.