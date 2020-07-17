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17 июля 2020 года 15:54
Акции "Интер РАО" вышли из среднесрочного боковика - ИК "Велес Капитал"
Акции "Интер РАО" в пятницу вышли из среднесрочного боковика, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал". Акции "Интер РАО" в пятницу росли после сообщений о намерении совета директоров компании 31 июля рассмотреть долгосрочную стратегию развития на период до 2025 года. Инвесторы не исключают корректировок в дивидендной политике и последующего перехода компании на выплаты в размере 50% от чистой прибыли по МСФО. "С технической точки зрения, новости вывели бумаги "Интер РАО" из среднесрочного боковика, ограниченного отметками 4,8500-5,1500 руб., но еще не факт, что котировкам удастся удержать позиции по итогам дня. Позитивным для "быков" сигналом выступает резкое повышение объема торгов по акциям. При способности закрепиться выше 5,3000 руб. стоит ждать движения к апрельскому пику 5,5100 руб. и выше. До падения ниже 5,1500 руб. имеет смысл сохранять "длинные" позиции", - указывает аналитик инвестиционной компании Елена Кожухова.
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Компании упоминаемые в новости: Интер РАО
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