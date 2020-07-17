.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Евробонды Полюса сейчас не обладают инвестиционной привлекательностью - Уралсиб
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 июля 2020 года 14:32
Евробонды Полюса сейчас не обладают инвестиционной привлекательностью - Уралсиб
Евробонды Полюса торгуются с низкими доходностями, соответствующими бумагам эмитентов с более высокими кредитными рейтингами, например Северстали, поэтому инвестиционной привлекательностью сейчас не обладают, говорится в обзоре "Уралсиба". ПАО «Полюс» в четверг опубликовало хорошие производственные результаты за 2 кв. 2020 г. Производство золота выросло на 16% квартал к кварталу до 690 тыс. унций, включая 43,7 тыс. унций золота в концентрате, после падения до 595 тыс. унций в 1 кв.2020 г. с 804 тыс. в 4 кв. 2019 г. За 6 мес. текущего года компания произвела 1,179 млн унций аффинированного золота, показав рост на 2% год к году. С учетом золота в концентрате производство сохранилось на прошлогоднем уровне и составило 1,285 млн унций, отмечается в обзоре "Уралсиба". В обзоре "Уралсиба" также отмечается, что за 2 кв. 2020 г. компания увеличила продажи золота на 24% квартал к кварталу до 675 тыс. унций. В денежном выражении продажи составили 1,148 млрд долл., что означает рост на 33% год к году и 30% квартал к кварталу и обусловлено как увеличением физических объемов продаж золота, так и повышением цен на золото. Средняя цена золота составила во 2 кв. 2020 г. 1 723 долл./унция против 1 314 долл./унция годом ранее и 1 592 долл./унция в 1 кв. 2020 г. За 6 мес. текущего года продажи золота оцениваются в 2 млрд долл., то есть на 23% выше, чем год назад. При этом средняя цена реализации золота за период составила 1 664 долл./унция – на 27% выше уровня 1 п/г 2020 г. В 2020 г. компания по-прежнему планирует произвести 2,8 млн унций золота. "Как сообщила компания, ее чистый долг на конец 2 кв. сократился до 2,506 млрд долл. с 3,056 млрд долл. на конец 1 кв. 2020 г., а долговая нагрузка (Чистый долг/EBITDA за 12 мес.) составила 1,1. На балансе на последнюю отчетную дату находилось 1,878 млрд долл. денежных средств и эквивалентов, чего должно хватить для выплаты итоговых дивидендов за 2019 г. в размере 482 млн долл. и выполнения инвестпрограммы, которая в 2020 г. может быть сокращена, как отметили представители компании в ходе телеконференции по результатам 1 кв. Евробонды Полюса торгуются с низкими доходностями, соответствующими бумагам эмитентов с более высокими кредитными рейтингами, например Северстали, поэтому инвестиционной привлекательностью сейчас не обладают", - отмечает аналитик "Уралсиб" Константин Чернышев.
.
Компании упоминаемые в новости: Etalon Group
.
17 июля 2020 года 18:25
Золото на следующей неделе, вероятно, попытается закрепиться выше 1800 долл./унц., отмечается в обзоре Промсвязьбанка. "Золото удерживается около ключевой отметки в 1800 долл./унц. Инвесторы взвешивают смешанную экономическую статистику из США и Китая в преддверии переговоров по... читать дальше
.17 июля 2020 года 17:22
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции фонда Global X Silver Miners ETF и при этом повышает целевую цену, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Анны Зайцевой. "Биржевой фонд Global X Silver Miners ETF (SIL) инвестирует свои средства в компании, добывающие серебро по всему миру. В... читать дальше
.17 июля 2020 года 15:04
Избыток предложения на рынке природного газа пока что демонстрирует некоторые признаки ослабления, несмотря на летнюю жару, снижение добычи сланцевого газа и значительный переход от угля к газу среди производителей электроэнергии, говорится в комментарии Julius Baer. Эксперты банка ожидают... читать дальше
.17 июля 2020 года 13:01
Продолжающийся прирост случаев инфицирования коронавирусом в ряде стран может усугубить ситуацию - Уралсиб
Продолжающийся прирост случаев инфицирования коронавирусом в ряде стран может усугубить ситуацию на мировых рынках, говорится в обзоре Уралсиба. "ЕЦБ ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики. Ставки были оставлены регулятором без изменений, – впрочем, они и так крайне... читать дальше
.17 июля 2020 года 12:30
Аналитики ITI Capital полагают, что в пятницу на фондовом рынке США будет наблюдаться разнонаправленная динамика ввиду роста случаев заражения COVID-19, сообщается в комментарии компании. Основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию четверга снижением, тогда как ранее на рынке Китая... читать дальше
.17 июля 2020 года 12:01
Рубль в пятницу может ослабнуть до 72 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "На фоне по-прежнему активного распространения коронавируса в США инвесторы в пятницу, видимо, будут проявлять осторожность в преддверии выходных, опасаясь... читать дальше
.17 июля 2020 года 10:20
Высокий уровень неопределенности удерживает котировки Brent выше 43 долл./баррель, но при улучшении сентимента не исключен краткосрочный всплеск котировок в район $45 за баррель, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Нефтяные котировки в четверг демонстрировали... читать дальше
.17 июля 2020 года 09:29
Американские фондовые индексы в четверг снизились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.16 июля 2020 года 17:41
ГК "ФИНАМ" считает акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе и сохраняют их целевую цену на отметке $170, говорится в комментарии инвесткомпании. Крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson отчитался о... читать дальше
.16 июля 2020 года 16:48
Экономика Китая все еще может столкнуться с проблемами во второй половине текущего года - Julius Baer
Поскольку темпы роста потребления в Китае по-прежнему отстают от общей динамики, а темпы восстановления замедляются, китайская экономика все еще может столкнуться с некоторыми проблемами во второй половине года, говорится в комментарии Julius Baer. Экономика Китая пережила впечатляющее... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.