Евробонды Полюса сейчас не обладают инвестиционной привлекательностью - Уралсиб

Евробонды Полюса торгуются с низкими доходностями, соответствующими бумагам эмитентов с более высокими кредитными рейтингами, например Северстали, поэтому инвестиционной привлекательностью сейчас не обладают, говорится в обзоре "Уралсиба".

ПАО «Полюс» в четверг опубликовало хорошие производственные результаты за 2 кв. 2020 г. Производство золота выросло на 16% квартал к кварталу до 690 тыс. унций, включая 43,7 тыс. унций золота в концентрате, после падения до 595 тыс. унций в 1 кв.2020 г. с 804 тыс. в 4 кв. 2019 г. За 6 мес. текущего года компания произвела 1,179 млн унций аффинированного золота, показав рост на 2% год к году. С учетом золота в концентрате производство сохранилось на прошлогоднем уровне и составило 1,285 млн унций, отмечается в обзоре "Уралсиба".

В обзоре "Уралсиба" также отмечается, что за 2 кв. 2020 г. компания увеличила продажи золота на 24% квартал к кварталу до 675 тыс. унций. В денежном выражении продажи составили 1,148 млрд долл., что означает рост на 33% год к году и 30% квартал к кварталу и обусловлено как увеличением физических объемов продаж золота, так и повышением цен на золото. Средняя цена золота составила во 2 кв. 2020 г. 1 723 долл./унция против 1 314 долл./унция годом ранее и 1 592 долл./унция в 1 кв. 2020 г. За 6 мес. текущего года продажи золота оцениваются в 2 млрд долл., то есть на 23% выше, чем год назад. При этом средняя цена реализации золота за период составила 1 664 долл./унция – на 27% выше уровня 1 п/г 2020 г. В 2020 г. компания по-прежнему планирует произвести 2,8 млн унций золота.

"Как сообщила компания, ее чистый долг на конец 2 кв. сократился до 2,506 млрд долл. с 3,056 млрд долл. на конец 1 кв. 2020 г., а долговая нагрузка (Чистый долг/EBITDA за 12 мес.) составила 1,1. На балансе на последнюю отчетную дату находилось 1,878 млрд долл. денежных средств и эквивалентов, чего должно хватить для выплаты итоговых дивидендов за 2019 г. в размере 482 млн долл. и выполнения инвестпрограммы, которая в 2020 г. может быть сокращена, как отметили представители компании в ходе телеконференции по результатам 1 кв. Евробонды Полюса торгуются с низкими доходностями, соответствующими бумагам эмитентов с более высокими кредитными рейтингами, например Северстали, поэтому инвестиционной привлекательностью сейчас не обладают", - отмечает аналитик "Уралсиб"

Константин Чернышев.