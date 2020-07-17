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17 июля 2020 года 13:25
Цикл снижения ключевой ставки в РФ не закончен, до конца года она может быть снижена еще на 50 б.п. - Уралсиб
Цикл снижения ключевой ставки в РФ не закончен, до конца года она может быть снижена еще на 50 б.п., отмечается в обзоре "Уралсиба". "Мы полагаем, что цикл снижения ключевой ставки не закончен, до конца года она может быть снижена еще на 50 б.п. На заседании же на следующей неделе мы видим высокие шансы, что ЦБ возьмет паузу, необходимо дождаться, чтобы уже произошедшее снижение полностью отразилось в динамике инфляции. Если же ЦБ все-таки пойдет на снижение ставки, то оно составит 25 б.п.", - указывает аналитик "Уралсиба" Ирина Лебедева. Зампред ЦБ Алексей Заботкин в интервью подчеркнул, что большая часть цикла снижения ключевой ставки уже позади, пространства для резкого снижения ставки, подобного предпринятому в июне, уже нет, так что дальнейшее снижение будет более плавным. Инфляция пока остается крайне низкой. Более того, ЦБ видит существенные риски, что в 2021 г. отклонение от долгосрочного ориентира по ставке может оказаться значительным. При этом ЦБ не видит возможности для снижения ключевой ставки до отрицательных в реальном измерении уровней. Относительно возможного снижения ставки на ближайшем заседании Алексей Заботкин сказал, что целесообразность такого шага будет обсуждаться.
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Компании упоминаемые в новости: Etalon Group
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