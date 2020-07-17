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17 июля 2020 года 12:30
Вероятна разнонаправленная динамика на фондовом рынке США в пятницу - ITI Capital
Аналитики ITI Capital полагают, что в пятницу на фондовом рынке США будет наблюдаться разнонаправленная динамика ввиду роста случаев заражения COVID-19, сообщается в комментарии компании. Основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию четверга снижением, тогда как ранее на рынке Китая произошел самый масштабный спад более чем за пять месяцев. "Фиксация прибыли в четверг была вызвана опасениями, что ограничительные меры в июле негативно скажутся на скором восстановлении экономики, что уже отражается в числе заявок на пособие по безработице, которое продолжают расти, так как бизнес приостанавливает деятельность", - пишут специалисты компании. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю, истекшую 11 июля, составило 1,3 млн, тогда как аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения до 1,25 млн. Розничные продажи в США в июне выросли на 7,5%, превзойдя прогноз аналитиков, но инвесторы опасаются, что в дальнейшем восстановлению может препятствовать повышение уровня заболеваемости COVID-19. "Мы ожидаем, что в пятницу на фондовых рынках США будет наблюдаться разнонаправленная динамика ввиду роста случаев заражения COVID-19", - указывают в ITI Capital.
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Продолжающийся прирост случаев инфицирования коронавирусом в ряде стран может усугубить ситуацию - Уралсиб
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.17 июля 2020 года 12:01
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.16 июля 2020 года 11:22
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