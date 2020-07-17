"Нордеа банк" не видит поводов для значимого укрепления российской валюты в ближайшие недели

Аналитики "Нордеа банка" считают, что в ближайшие недели не будет поводов для значимого укрепления российской валюты. В пользу такого сценария, по их мнению, говорят данные, указывающие на более медленное восстановление мировой экономики, продолжающиеся трения между США и Китаем, а также по-прежнему высокое распространение коронавируса в мире. Наконец, указывают они, хотя антироссийская санкционная риторика пока не оказывает значимого давления на рубль, по мере приближения выборов в США вероятность появления новых сообщений по данной теме останется высокой, что не добавит оптимизма российскому валютному рынку.

Промышленное производство в России по итогам июня снизилось на 9,4% г/г после снижения на 9,6% г/г месяцем ранее. Продолжается серьезный спад в добыче полезных ископаемых (во многом из-за сокращения нефтедобычи в рамках сделки ОПЕК+). Кроме того, хотя спад обрабатывающей промышленности в целом несколько замедлился (до 6,5% г/г), в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос (машиностроение, производство автотранспортных средств, электрооборудования), он остается высоким, отмечают специалисты банка. В результате внутренний спрос по-прежнему является фактором неопределенности для дальнейшего восстановления российской экономики, указывают в "Нордеа банке".