Рубль в пятницу может ослабнуть до 72 руб./$1 - Sberbank CIB

Рубль в пятницу может ослабнуть до 72 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"На фоне по-прежнему активного распространения коронавируса в США инвесторы в пятницу, видимо, будут проявлять осторожность в преддверии выходных, опасаясь дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации и внешнеполитического фона. В этих условиях рубль может ослабнуть до 72 руб./$1", - говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research.

Также в материалах указывается, что, вероятно, как и в четверг, главной темой будут негативные новости о ситуации с COVID-19 в США. Возможно, это помешает фьючерсам Brent преодолеть уровень $43,8/барр. и закрепиться в диапазоне $44,1-44,7/барр. По мнению экспертов, в пятницу более велика вероятность того, что нефть упадет ниже $43,1/барр. и будет торговаться в диапазоне $42,4-42,7/барр.

Аналитики Sberbank Investment Research также указывают, что в пятницу на рынке ОФЗ вероятна тенденция к росту доходности. На фоне сложной геополитической обстановки и в преддверии выходных доходность ОФЗ, по их мнению, может вырасти на 2-5 б.п.