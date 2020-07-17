Курс доллара к концу торгов пятницы может превысить 72 руб./долл. - "Открытие Брокер"

Аналитики "Открытие Брокер" видят риск того, что к концу дня на внешних площадках спрос на рисковые активы может ухудшиться, что в совокупности с минорной динамикой цен на нефть может привести к росту курса доллара выше 72 рублей, говорится в комментарии начальника отдела глобальных исследований компании Михаила Шульгина.

По мнению эксперта, в пятницу российская валюта может быть под давлением двух факторов:

Во-первых, это негативная динамика в ценах на нефть. С середины июня, когда фьючерсы на Brent имели реальные шансы перейти из состояния контанго в бэквордацию, ситуация несколько ухудшилась и 3-месячный таймспред вновь превысил 0,5% (декабрьский фьючерс более чем на 50 центов дороже сентябрьского). На взгляд Шульгина, для того, чтобы ценам на нефть удалось проверить $45/барр. или даже подняться выше, необходима уверенность в том, что текущий спрос (как утверждает ОПЕК, спрос восстанавливается) может обеспечить прочное дно на уровне $40/барр. Чтобы в этом убедиться, нужно взять и протестировать указанную отметку, чем, скорее всего, рынок нефти и займется в ближайшее время, полагает эксперт.

Во-вторых, обусловленный позитивными ожиданиями результатов сегодняшнего саммита ЕС рыночный оптимизм может иссякнуть. В этом случае внешний фон ухудшится и окажет давление на рубль. Кристин Лагард заложила позитивные ожидания относительно итогов переговоров. Аналитик "Открытие Брокер" не исключает, что в конечном счёте переговоры приведут к консенсусу, фонд удастся создать, но это будет не настолько быстро, как рассчитывает рынок. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон ранее анонсировали согласование фонда к концу июля. Рынок же желает увидеть результат к началу следующей недели, что выглядит куда менее вероятным, особенно если учесть скептицизм премьер-министра Нидерландов Марка Рутте. Как представитель группы противников фонда по предлагаемой сейчас схеме, он пессимистично настроен в отношении переговоров. Австрия, Дания и Швеция близки к точке зрения Нидерландов.