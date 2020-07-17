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17 июля 2020 года 11:19
Большая часть потенциала роста акций Полюса, связанного с повышением котировок золота, уже реализована - Уралсиб
Большая часть потенциала роста акций Полюса, связанного с повышением котировок золота, уже реализована, отмечается в обзоре "Уралсиба". "Котировки акций Полюса на Московской бирже с начала года выросли на 88% в рублях, а на LSE – на 57% в долларах, золото же подорожало на 19%, - указывает аналитик корпорации Константин Чернышев. - Большая часть потенциала роста акций, связанного с повышением котировок золота, уже реализована. Совет директоров компании рекомендовал собранию акционеров, которое пройдет 18 августа, утвердить итоговый дивиденд в размере 244,5 руб./акция, что соответствует дивидендной политике. Текущая дивидендная доходность составляет лишь 2%. Общая сумма выплат будет равна 482 млн долл. Дата составления списка акционеров для получения дивидендов – 28 августа". ПАО «Полюс» (PLZL RX – без рекомендации) вчера опубликовало хорошие производственные результаты за 2 кв. 2020 г. Производство золота выросло на 16% квартал к кварталу до 690 тыс. унций, включая 43,7 тыс. унций золота в концентрате, после падения до 595 тыс. унций в 1 кв.2020 г. с 804 тыс. в 4 кв. 2019 г. За 6 мес. текущего года компания произвела 1,179 млн унций аффинированного золота, показав рост на 2% год к году. С учетом золота в концентрате производство сохранилось на прошлогоднем уровне и составило 1,285 млн унций. Компания за 2 кв. 2020 г. увеличила продажи золота на 24% квартал к кварталу до 675 тыс. унций. В денежном выражении продажи составили 1,148 млрд долл., что означает рост на 33% год к году и 30% квартал к кварталу и обусловлено как увеличением физических объемов продаж золота, так и повышением цен на золото. Средняя цена золота составила во 2 кв. 2020 г. 1 723 долл./унция против 1 314 долл./унция годом ранее и 1 592 долл./унция в 1 кв. 2020 г. За 6 мес. текущего года продажи золота оцениваются в 2 млрд долл., то есть на 23% выше, чем год назад. При этом средняя цена реализации золота за период составила 1 664 долл./унция – на 27% выше уровня 1 п/г 2020 г. В 2020 г. компания по-прежнему планирует произвести 2,8 млн унций золота, отмечается в обзоре "Уралсиба".
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Компании упоминаемые в новости: Etalon Group
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