.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Промсвязьбанк сохраняет позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
17 июля 2020 года 10:51
Промсвязьбанк сохраняет позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций
Аналитики Промсвязьбанка сохраняют позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций, сообщается в обзоре банка. Рынок рублевых облигаций в четверг продемонстрировал устойчивость к снижению спроса на риск на глобальных рынках, констатируют специалисты банка. Доходность 10-летнего бенчмарка ОФЗ 26228 осталась на уровне 5,83% годовых. Умеренное снижение нефтяных цен, а также слабая статистика по рынку труда в США (число обращений за пособием по безработице составило 1,3 млн по сравнению с 1,31 на предыдущей неделе) были проигнорированы инвесторами. Поддержку рынку оказывают ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ на следующей неделе, а также приток дешевой ликвидности на глобальный рынок, считают эксперты. ЕЦБ вчера сохранил ставку рефинансирования на нулевом уровне, и отрицательную ставку по депозитам -0,5%. Также регулятор подтвердил действие программы выкупа активов на 1,35 трлн евро. Президент ЕЦБ сказала, что ожидает утверждения фонда поддержки экономики Евросоюза на 750 млрд евро. "Мы сохраняем позитивный взгляд на рынок рублевых облигаций. При снижении ключевой ставки 24 июля на 25-50 б.п. доходность 10-летних ОФЗ имеет потенциал снижения до 5,3-5,5% годовых", - указывают аналитики Промсвязьбанка.
.
17 июля 2020 года 13:01
Продолжающийся прирост случаев инфицирования коронавирусом в ряде стран может усугубить ситуацию - Уралсиб
Продолжающийся прирост случаев инфицирования коронавирусом в ряде стран может усугубить ситуацию на мировых рынках, говорится в обзоре Уралсиба. "ЕЦБ ожидаемо сохранил основные параметры денежно-кредитной политики. Ставки были оставлены регулятором без изменений, – впрочем, они и так крайне... читать дальше
.17 июля 2020 года 12:30
Аналитики ITI Capital полагают, что в пятницу на фондовом рынке США будет наблюдаться разнонаправленная динамика ввиду роста случаев заражения COVID-19, сообщается в комментарии компании. Основные фондовые индексы США закрыли торговую сессию четверга снижением, тогда как ранее на рынке Китая... читать дальше
.17 июля 2020 года 12:01
Рубль в пятницу может ослабнуть до 72 руб./$1, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. "На фоне по-прежнему активного распространения коронавируса в США инвесторы в пятницу, видимо, будут проявлять осторожность в преддверии выходных, опасаясь... читать дальше
.17 июля 2020 года 10:20
Высокий уровень неопределенности удерживает котировки Brent выше 43 долл./баррель, но при улучшении сентимента не исключен краткосрочный всплеск котировок в район $45 за баррель, говорится в комментарии аналитика "БКС Брокер" Игоря Галактионова. "Нефтяные котировки в четверг демонстрировали... читать дальше
.17 июля 2020 года 09:29
Американские фондовые индексы в четверг снизились. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные изменения в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу. читать дальше
.16 июля 2020 года 17:41
ГК "ФИНАМ" считает акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе
Аналитики ГК "ФИНАМ" считают акции Johnson & Johnson привлекательным инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе и сохраняют их целевую цену на отметке $170, говорится в комментарии инвесткомпании. Крупнейший в США производитель косметических товаров Johnson & Johnson отчитался о... читать дальше
.16 июля 2020 года 16:48
Экономика Китая все еще может столкнуться с проблемами во второй половине текущего года - Julius Baer
Поскольку темпы роста потребления в Китае по-прежнему отстают от общей динамики, а темпы восстановления замедляются, китайская экономика все еще может столкнуться с некоторыми проблемами во второй половине года, говорится в комментарии Julius Baer. Экономика Китая пережила впечатляющее... читать дальше
.16 июля 2020 года 16:25
Аналитики Julius Baer полагают, что котировки нефти могут превысить отметку 45 долларов за баррель в текущем году, сообщается в комментарии компании. Ситуация на рынке нефти нормализуется, считает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius... читать дальше
.16 июля 2020 года 15:14
Рынок нефти реагирует позитивно как на ситуацию на внутреннем рынке США, так и на решение ОПЕК+, однако рост цен ограничен высокими накопленными запасами, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Состоялась встреча министерского комитета ОПЕК+, в ходе которой было принято решение об... читать дальше
.16 июля 2020 года 13:15
Игра на повышение золота может не скоро принести дивиденды, отмечается в комметарии главного стратега по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансена. "Золото остается единственным основным биржевым товаром, инвестиции в который принесли прибыль в 2020 году, - указывает эксперт банка. - После резких... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.