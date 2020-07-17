Атон поднял рейтинг акций Сбербанка до "выше рынка" и оценку на 8%

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Инвестиционная компания "Атон" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 250 рублей до 270 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Михаила Ганелина.

Кроме того, для этих бумаг был повышен рейтинг с "нейтрально" до "выше рынка".

Прогнозная стоимость привилегированных акций Сбербанка, рассчитанная аналитиком "Атона", была повышена с 220 рублей до 240 рублей, рейтинг для этих бумаг тоже был повышен - с "нейтрально" до "выше рынка".

"Сбербанк справляется с кризисом от COVID-19 гораздо лучше, чем мы ожидали еще несколько месяцев назад. Отчисления в резервы начали снижаться в июне на фоне относительной экономической стабильности, а кредитный портфель продолжает расти благодаря снижению ключевой ставки. С учетом этого мы улучшаем финансовые прогнозы для Сбербанка на 2020 год и повышает оценку его акций", - говорится в обзоре.

По оценке Ганелина, с учетом достаточно устойчивых финансовых результатов Сбербанка вероятность выплаты дивидендов в размере 50% чистой прибыли по МСФО за 2019 год (18,7 рубля на акцию) весьма высока. "Дивидендная доходность предполагается на уровне 8,9% для обыкновенных акций и 9,7% для "префов", что чрезвычайно привлекательно", - подчеркивает он.

Оценки и рекомендации аналитиков для обыкновенных акций (цены в рублях):

Прогнозная цена Сбербанк - 270,0 (текущая цена - 210,6), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Сбербанк прив. - 240,0 (текущая цена - 193,6), рекомендация - покупать.