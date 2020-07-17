Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу - диапазон 2700-2800 пунктов - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в четверг (вопреки пессимизму за рубежом) незначительно выросли, традиционно оставаясь в рамках диапазонов 2700-2835 пунктов и 1200-1250 пунктов соответственно. По мнению аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, уже можно с высокой долей уверенности говорить о том, что неделю индикаторы также завершат не прерывая консолидации. Ориентир по индексу Мосбиржи на пятницу - диапазон 2700-2800 пунктов.