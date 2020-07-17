Атон поднял рейтинг акций Сбербанка до "выше рынка" и оценку на 8%

Инвестиционная компания "Атон" повысила прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 250 рублей до 270 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Михаила Ганелина.

Кроме того, для этих бумаг был повышен рейтинг с "нейтрально" до "выше рынка".