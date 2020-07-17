Инвесторы в середине июля продолжили перекладывать деньги из акций EM в облигации, РФ следовала общему тренду - BCS GM

Инвесторы продолжили перекладывать деньги из акций развивающихся рынков (EM) в облигации EM, Россия следовала общему тренду, сообщается в обзоре главного стратега компании BCS Global Markets (BCS GM) Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) с 9 по 15 июля 2020 года составил $20 млн против чистого оттока тоже $20 млн неделей ранее, по данным EPFR Global.