Рубль перейдет к консолидации в начале торгов пятницы - Промсвязьбанк

Рубль перейдет к консолидации по отношению к основным мировым валютам в начале торгов пятницы, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Главный аналитик банка Богдан Зварич, отмечает, что перед открытием торгов пятницы на российском рынке для рубля сложился противоречивый фон. С одной стороны, давление на национальную валюту будет оказывать ситуация на рынке энергоносителей, где наблюдается преобладание продаж, что увело ближайший фьючерс на нефть марки Brent в район 43,2 доллара за баррель. С другой стороны, рубль получит поддержку от валют развивающихся стран, которые с утра предпринимают попытки роста.

"На таком фоне в начале торгов ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю у уровней закрытия четверга. Так, пара доллар/рубль перейдет в боковое движение в районе 71,5 рубля. В дальнейшем американская валюта может попытаться продолжить восходящее движение, которое может быть поддержано отступлением нефти марки Brent в диапазон 41-43 доллара за баррель, а также ухудшением спроса на риск, что вызовет ослабление валют развивающихся стран. При этом в ходе торгов ожидаем сохранение долларом позиций в нижней половине диапазона 70-75 рублей", - пишет специалист Промсвязьбанка.